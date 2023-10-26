РФ объявила о прекращении взаимных инспекций в рамках ДСНВ

США могут передать Украине данные, полученные во время инспекций на российских ядерных объектах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,

Россия не намерена возвращаться к исполнению обязательств по допуску инспекторов США на ее военные объекты в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил в комментарии ТАСС в четверг, 27 октября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он обосновал этот шаг отсутствием "взаимного доверия" между Москвой и Вашингтоном, а также "практическими соображениями".

Данные, полученные во время инспекций на российских ядерных объектах, США могут передать Украине, чтобы Киев "более прицельно атаковал наши соответствующие базы", сказал Лавров. С начала войны против Украины Россия неоднократно заявляла о попытках диверсий на подобных объектах, якобы организованных Службой безопасности Украины.

Несмотря на отказ от взаимных инспекций, Москва продолжает следовать Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, заверил глава российского МИДа. Между тем Россия официально вышла из ДСНВ еще в феврале 2023 года - решение об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Инспекции на своих ядерных объектах РФ запретила еще в августе 2022 года, сославшись на пандемию COVID-19 и введенные против Москвы санкции, из-за которых российские инспекторы якобы не смогли получить визы в США.

Россия ранее провела тренировку "массированного ядерного удара"

Заявление Сергея Лаврова прозвучало на фоне сообщений об очередных учения с отработкой ядерного удара в РФ, в ходе которых произошли практические пуски баллистических и крылатых ракет. Их провели сразу после того, как Совет Федерации РФ одобрил закон об отказе от договора о запрете ядерных испытаний.

Выйти из соглашения Путин официально предложил лишь в начале октября. По его словам, этого "будет вполне достаточно", чтобы повести себя "зеркально" с США, которые, в отличие от России, подписали, но не ратифицировали документ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом уверял, что отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний не означает, что Москва будет проводить такие мероприятия. Решение Путина Песков назвал "соответствующим национальным интересам" РФ.

США провели тесты по обнаружению ядерных взрывов за рубежом

В середине октября Национальное управление США по ядерной безопасности (NNSA) осуществило на ядерном полигоне Невадского центра национальной безопасности подземный химический взрыв, который некоторые СМИ ошибочно назвали ядерными испытаниями.

На самом же деле, уверяла замглавы NNSA по вопросам ядерного нераспространения Кори Хиндерштейн, подобные эксперименты направлены на то, чтобы контролировать нераспространение ядерного оружия. "Они помогут снизить глобальные ядерные угрозы за счет улучшения обнаружения подземных ядерных испытательных взрывов", - указала Хиндерштейн.

США проводили последнее ядерное испытание в 1992 году, а Россия после распада СССР не проводила их ни разу. После 1992 года в мире было отмечено 10 испытаний: Индия и Пакистан провели по два в 1998 году, а все остальные были сделаны Северной Кореей.

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