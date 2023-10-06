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Песков: Россия не планирует возобновления ядерных испытаний

Роман Сулима
6 октября 2023 г.

По словам пресс-секретаря Кремля, возможный отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний не означает планы Москвы на проведение таких испытаний.

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Ядерные испытания в Неваде в 1953 году
Ядерные испытания в Неваде в 1953 годуФото: Consolidated National Archives/dpa/picture-alliance

Отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает планы Москвы на ядерные испытания, как пояснил корреспонденту РБК пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 6 октября. "Российская сторона подписала и ратифицировала договор о запрете на испытания ядерного оружия, тогда как США подписали, но не ратифицировали его. Поэтому речь идет лишь о том, чтобы привести ситуацию к единому знаменателю", - объяснил он. Таким самым, по мнению Пескова, он объяснил недавнее заявление президента РФ Путина о том, что Москва может отозвать ратификацию ДВЗЯИ.

"Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор", - заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Там же он упомянул заявление Путина, сделанное им накануне, о том, что Россия провела "последнее успешное испытание" межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной силовой установкой "Буревестник". Помимо этого, президент РФ накануне упомянул, что фактически закончена работа над сверхтяжелой ракетой "Сармат".

После 1992 года было проведено 10 ядерных испытаний

Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний был принят Генассамблеей ООН в 1996 году. Россия ратифицировала документ, США и Китай не сделали этого. СССР провел свое последнее ядерное испытание в 1990 году, Россия не проводила их ни разу. США делали это в 1992 году. С тех пор в мире было проведено 10 испытаний: Индия и Пакистан провели по два в 1998 году, а все остальные были сделаны КНДР.

После начала войны РФ против Украины мировое сообщество неоднократно отмечало все чаще звучащие ядерные угрозы со стороны российского руководства и государственной пропаганды. Одним из наиболее резонансных выступлений на эту тему стало недавнее заявление главреда RT Маргариты Симоньян, которая поделилась идеей произвести "где-нибудь над Сибирью" термоядерный взрыв, из-за которого "ничего страшного на земле не будет", а лишь "будет выведена из строя вся радиоэлектроника, все спутники".

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