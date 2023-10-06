В Думе обсудят отказ от договора о запрете ядерных испытаний

Совет Госдумы России на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщил в своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в пятницу, 6 октября.

"Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор", - заявил Володин.

Спикер Госдумы упомянул заявление президента России Владимира Путина, сделанное им накануне, о том, что Россия провела "последнее успешное испытание" межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной силовой установкой "Буревестник". "Ситуация в мире изменилась. Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну. Сегодняшние вызовы требуют новых решений", - написал Володин.

Россия ни разу не проводила ядерных испытаний

Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний был принят Генассамблеей ООН в 1996 году. Россия ратифицировала документ, США и Китай не сделали этого. Упомянув это, Путин во время речи накануне допустил отзыв ратификации. "Теоретически можно отозвать ратификацию, и если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно", - сказал президент.

СССР провел свое последнее ядерное испытание в 1990 году, Россия их не проводила ни разу. США делали это в 1992 году. С тех пор в мире было проведено 10 испытаний: Индия и Пакистан провели по два в 1998 году, а все остальные были сделаны Северной Кореей.

Новые ядерные угрозы из России

Помимо рассказа об успешном испытании крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой "Буревестник" Путин накануне рассказал, что фактически закончена работа над сверхтяжелой ракетой "Сармат".

Мировое сообщество неоднократно указывало на нарастающие ядерные угрозы со стороны российского руководства и государственной пропаганды. Одним из самых резонансных подобных выступлений последних дней стало заявление главреда RT Маргариты Симоньян.

Она рассказала об идее произвести "где-нибудь над Сибирью" термоядерный взрыв, из-за которого "ничего страшного на земле не будет", а лишь "будет выведена из строя вся радиоэлектроника, все спутники". "И мы вернемся с вами в год какой-нибудь 1993-й - проводные телефоны, "двушечка" в телефоне-автомате. Я вам скажу: чудесно же жили, правда, я даже обрадуюсь", - сказала Симоньян.

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