США провели химический взрыв на ядерном полигоне в Неваде

Проведенный в Неваде подземный химический взрыв призван повысить возможности США по обнаружению ядерных взрывов за рубежом. В Кремле заявили, что внимательно наблюдают за ситуацией.

Национальное управление США по ядерной безопасности (NNSA) осуществило на ядерном полигоне Невадского центра национальной безопасности (Nevada National Security Site, NNSS) подземный химический взрыв, сообщило ведомство в среду, 18 октября. Целью испытания NNSA называет "повышение способности США обнаруживать ядерные взрывы малой мощности в разных странах мира".

По словам замглавы NNSA по вопросам ядерного нераспространения Кори Хиндерштейн, подобные эксперименты "продвигают наши усилия по разработке новых технологий в поддержку целей США в области ядерного нераспространения". "Они помогут снизить глобальные ядерные угрозы за счет улучшения обнаружения подземных ядерных испытательных взрывов", - указала Хиндерштейн.

При взрыве использовались радиоактивные метки

Согласно сообщению министерства энергетики США, в ходе проведенного в туннеле испытания использовались химические взрывчатые вещества высокой мощности и радиоактивные метки.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил 20 октября, что в Кремле "очень внимательно наблюдают" за ситуацией вокруг подземных химических испытаний США. "Наша позиция предельно ясна. Сейчас выровнялась ситуация де-юре: и Америка, и Россия являются подписантами Договора (о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. - Ред.), но теперь он не ратифицирован ни в той, ни в другой стране", - цитирует Пескова "Интерфакс".

18 октября Госдума РФ приняла во втором и в третьем, окончательном чтении закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний был принят Генассамблеей ООН в 1996 году. Россия ратифицировала документ, США и Китай не сделали этого. СССР провел последнее испытание ядерного оружия в 1990 году, США - в 1992 году, а Россия не проводила их ни разу. С тех пор в мире было отмечено 10 испытаний: Индия и Пакистан провели по два в 1998 году, а все остальные были сделаны Северной Кореей.

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