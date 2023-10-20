США провели химический взрыв на ядерном полигоне в Неваде
Национальное управление США по ядерной безопасности (NNSA) осуществило на ядерном полигоне Невадского центра национальной безопасности (Nevada National Security Site, NNSS) подземный химический взрыв, сообщило ведомство в среду, 18 октября. Целью испытания NNSA называет "повышение способности США обнаруживать ядерные взрывы малой мощности в разных странах мира".
По словам замглавы NNSA по вопросам ядерного нераспространения Кори Хиндерштейн, подобные эксперименты "продвигают наши усилия по разработке новых технологий в поддержку целей США в области ядерного нераспространения". "Они помогут снизить глобальные ядерные угрозы за счет улучшения обнаружения подземных ядерных испытательных взрывов", - указала Хиндерштейн.
При взрыве использовались радиоактивные метки
Согласно сообщению министерства энергетики США, в ходе проведенного в туннеле испытания использовались химические взрывчатые вещества высокой мощности и радиоактивные метки.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил 20 октября, что в Кремле "очень внимательно наблюдают" за ситуацией вокруг подземных химических испытаний США. "Наша позиция предельно ясна. Сейчас выровнялась ситуация де-юре: и Америка, и Россия являются подписантами Договора (о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. - Ред.), но теперь он не ратифицирован ни в той, ни в другой стране", - цитирует Пескова "Интерфакс".
18 октября Госдума РФ приняла во втором и в третьем, окончательном чтении закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний был принят Генассамблеей ООН в 1996 году. Россия ратифицировала документ, США и Китай не сделали этого. СССР провел последнее испытание ядерного оружия в 1990 году, США - в 1992 году, а Россия не проводила их ни разу. С тех пор в мире было отмечено 10 испытаний: Индия и Пакистан провели по два в 1998 году, а все остальные были сделаны Северной Кореей.
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