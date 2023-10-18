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Госдума отказалась от договора о запрете ядерных испытаний

Ольга Лебедева
18 октября 2023 г.

Российские депутаты поддержали в третьем чтении законопроект о дератификации ДВЗЯИ. Ранее с инициативой выйти из договора о запрещении ядерных испытаний выступил президент РФ.

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Зал заседаний Госдумы
Зал заседаний ГосдумыФото: The State Duma/AP/picture alliance

Государственная дума РФ приняла без поправок во втором и в третьем, окончательном чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). За это решение в среду, 18 октября, проголосовали все 415 присутствовавших на заседании депутатов. Голосовавших против и воздержавшихся не было.

Накануне законопроект, подготовленный профильным комитетом Госдумы по международным делам по поручению спикера Вячеслава Володина, был принят в первом чтении. Председатель Думы, комментируя в Telegram решение отозвать ратификацию ДВЗЯИ, указал, что этот договор спустя 23 года не ратифицирован США. По словам Володина, решение об отзыве принимается в интересах России и ради сохранения "глобального стратегического паритета".

О том, что Россия может отказаться от договора о запрете ядерных испытаний, 5 октября заявил президент РФ Владимир Путин. Сразу после этого спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что нижняя палата парламента рассмотрит отказ от ратификации договора. 

ДВЗЯИ принят в 1996 году

Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний был принят Генассамблеей ООН в 1996 году. Россия ратифицировала документ, США и Китай не сделали этого. СССР провел последнее испытание ядерного оружия в 1990 году, Россия не проводила их ни разу. США делали это в 1992 году. С тех пор в мире было отмечено 10 испытаний: Индия и Пакистан провели по два в 1998 году, а все остальные были сделаны Северной Кореей.

Мировое сообщество неоднократно указывало на участившиеся ядерные угрозы со стороны российского руководства и государственной пропаганды. Одним из самых резонансных подобных выступлений последних недель стало заявление главного редактора пропагандистского телеканала RT Маргариты Симоньян. Она упомянула о возможности произвести "где-нибудь над Сибирью" термоядерный взрыв, из-за которого "ничего страшного на земле не будет", а лишь "будет выведена из строя вся радиоэлектроника, все спутники". "И мы вернемся с вами в год какой-нибудь 1993-й - проводные телефоны, "двушечка" в телефоне-автомате. Я вам скажу: чудесно же жили, правда, я даже обрадуюсь", - сказала Симоньян.

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