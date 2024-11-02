Россия готова отменить пошлины на ввоз сливочного масла

На фоне резкого подорожания сливочного масла Россия может временно отменить пошлины на его импорт из "дружественных" стран, пишут "Известия". Продукция из Беларуси и Кыргызстана уже не облагается налогом.

На фоне резкого подорожания сливочного масла Россия может на несколько месяцев отменить пошлины на его импорт из "дружественных" стран, в том числе не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом пишет в субботу, 2 ноября, газета "Известия" со ссылкой на источники, связанные с министерством сельского хозяйства РФ и Евразийской экономической комиссией. Другой антикризисный механизм, который, по данным "Известий", рассматривают в Минсельхозе - это установление временной квоты на беспошлинный импорт.

Генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов отметил, что для сливочного масла из Беларуси и Кыргызстана (стран-участниц ЕАЭС) ввозные пошлины уже не применяются. Пошлина на ввоз этого продукта из Индии сейчас установлена на уровне 15% от таможенной стоимости, но не менее 0,22 евро. Масло, ввозимое из Ирана, облагается налогом в 11,25% (обе эти страны в ЕАЭС не входят).

По словам Белова, импорт сливочного масла в РФ из "дружественных" стран за январь - июль увеличился примерно на 20%. В частности, поставки из Беларуси выросли на 15-20%, но наращивать импорт дальше эта страна не сможет из-за внутренних ограничений, указал эксперт.

Рост цен на базовые продукты в РФ

С начала года сливочное масло в России подорожало на 23,4%, его начали чаще красть из магазинов. Зампредседателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов в комментарии для "Известий" объяснил это ростом издержек на каждом этапе производства и поставок. "Сырье еще в августе показало рост до 20%. Логистика подорожала на 30-35%. На цены также влияют повышение ключевой ставки (удорожание кредитов), общая инфляция, рост затрат на покупку и обслуживание оборудования", - сказал он.

Сливочное масло - не единственный резко подорожавший продукт в России. С начала года в стране на 54,7% выросли цены на картофель. Ранее также сообщалось о резком росте цен на яйца - эта тема поднималась, в частности, на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в декабре 2023 года.

По прогнозу экономиста Артура Леера,в 2025 году цены на продукты питания в России могут в среднем вырасти на 20%.