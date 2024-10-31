Вслед за маслом и яйцами в России подорожал картофель

С начала года цены на картофель в России увеличились более чем на 50 процентов. Производители связывают подорожание с меньшим показателем собранного урожая.

В России вслед за сливочным маслом и яйцами значительно подорожал еще один из основных продуктов питания - картофель. Его стоимость растет третью неделю подряд, сообщает газета "Известия" в четверг, 31 октября.

С 8 по 14 октября цены на картофель увеличились на 1,3%, с 15 по 21 октября - на 2%, с 22 по 28 октября - еще на 3,1%, пишет издание, ссылаясь на данные Росстата. С начала текущего года этот показатель вырос на 54,7%, указывается далее.

Сокращение урожая картофеля

В числе прочего такую тенденцию объясняют сокращением урожая. В текущем году картофеля было собрано на 15 процентов меньше, чем в прошлом, что вызвано неблагоприятными погодными условиями и сокращением посевных площадей. "В прошлом году был убран рекордный урожай картофеля - 8,6 млн т. Оптово-отпускная цена на него у сельхозпроизводителей до мая этого года была в коридоре 11-12 рублей за 1 кг. То есть аграрии торговали своей продукцией либо на уровне себестоимости, либо ниже нее", - указал глава Картофельного союза Алексей Красильников. По его словам, в 2024 году в результате нерентабельности были сокращены посевные площади. "При этом дефицита картофеля мы не ожидаем, хотя и снижения цен до уровня 2023 года ждать тоже не стоит", - добавил он.

В Ассоциации компаний розничной торговли в интервью "Известиям" сообщили, что прилагают все усилия, чтобы избежать дальнейшего роста цен на картофель.

Ранее в России подорожали масло и яйца

Ранее стало известно, что с начала 2024 года в России на 23,4% подорожало сливочное масло. В городах страны участились случаи воровства масла из магазинов. В конце минувшего года сообщалось о резком росте цен на яйца в РФ. Эта проблема стала одной из тем пресс-конференции президента Владимира Путина в середине декабря, совместившей "Прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами по итогам года.

Картофель, сливочное масло и яйца в России входят в перечень из 24 социально значимых продуктов, напоминают "Известия". По прогнозу вице-президента Ассоциации экспортеров и импортеров Артура Леера, в 2025 году цены на продукты в РФ могут вырасти на 20 процентов.