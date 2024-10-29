Цены на продукты в России могут в 2025 году вырасти на 20%

По прогнозу экономиста Артура Леера, ожидаемый рост цен на продукты в России может составить от 8 до 20 процентов на фоне ухудшения экономической ситуации и повышения ключевой ставки Центробанка.

В 2025 году продовольственные товары в России могут подорожать в среднем на 8-20 процентов в годовом выражении, сообщил вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер. "Согласно прогнозам, средняя стоимость молока может увеличиться до 90 рублей за литр, что на 10-15 процентов выше нынешних значений. Мясные изделия также подвержены росту: говядина - до 700-800 рублей за килограмм (рост на 12 процентов), а свинина - до 500-600 рублей за килограмм (рост на 10 процентов)", - цитирует эксперта агентство "Прайм" во вторник, 29 октября..

Леер также обратил внимание на потенциальный дефицит импортируемых фруктов и овощей, который может привести к повышению их стоимости на 15-20 процентов. "Например, средняя стоимость картофеля может увеличиться до 40 рублей за килограмм, а помидор - до 150 рублей за килограмм", - уточнил он.

По его словам, подорожание продуктов неизбежно, несмотря на принимаемые государством меры для сдерживания инфляции в стране, в том числе поддержку сельского хозяйства и создание конкуренции на внутреннем рынке.

Подорожают не только продтовары

Схожего мнения придерживается и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Эксперт отмечает, что рынок продовольствия всегда реагирует более чувствительно на любые экономические изменения.

"Цены на продукты питания - одна из самых волатильных категорий. В 2025 году мы, скорее всего, увидим очередное повышение. Из-за роста цен на сырье и логистику, а также возможных колебаний курса валют, продовольственные товары могут подорожать на 10-15 процентов", - цитирует собеседника "Прайм".

Ухудшение экономической ситуации и новые меры ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Банка России будут ощущаться не только в продуктовом сегменте, прогнозируют аналитики. В 2025 году также ожидается рост цен на одежду, обувь и другие товары.