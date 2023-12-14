"Спросил, как у него с яйцами". Броские цитаты от Путина

Вопрос главе Минсельхоза Патрушеву о том, "как у него с яйцами", подпечатывание денег, "охота на ведьм". Подборка высказываний президента России в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года.

Эту речь будут "изучать, читать и перечитывать", обещал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в октябре 2022 года, говоря о выступлении президента России Владимира Путина на ежегодном заседании дискуссионого клуба "Валдай". Выступление Путина 14 декабря, совместившее "Прямую линию" с гражданами РФ и большую пресс-конференцию с журналистами по итогам 2023 года, похоже, вызовет не меньше откликов. Подборка самых броских и спорных высказываний российского президента - у DW.

Об "охоте на ведьм"

"Что она такого сделала, чтобы на нее охотиться? Она что, крупный оппозиционный деятель?" - поинтересовался Владимир Путин, когда журналист издания Life Александр Юмашев завел речь о приговоре журналистке, администратору Telegram-канала "Адские бабки" Александре Баязитовой.

"Где та грань, когда наказывают настоящих вредителей, а когда начинается охота на ведьм?" - спросил Юмашев российского президента. В конце ноября Басманный суд Москвы приговорил Баязитову к пяти годам лишения свободы за вымогательство у топ-менеджера "Промсвязьбанка" Александра Ушакова "под предлогом удаления и запрета на дальнейшее размещение сведений в Telegram-канале, позорящих его в рамках ведения трудовой деятельности".

Путин о яйцах и о вере в лекарство

"Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Говорит, что у них все в порядке", - поделился президент РФ итогами своей беседы с Дмитрием Патрушевым с пенсионеркой, задавшей ожидаемый вопрос о взлетевших в России ценах на яйца и курятину.

"Что касается препаратов для иммунизации от кори, паротита, краснухи. Здесь тоже такой технический сбой, на самом деле (…) это связано, как ни странно, - с яйцом", - указал Путин, отвечая на вопрос о причинах дефицита вакцин от кори и роста заболеваемости в России. И пояснил, что именно куриное яйцо является сырьем для производства препарата.

Среди других причин роста заболеваемости в России президент назвал и такую: "Даже психология очень важна, человек верит в это лекарство или не верит". Так Путин прокомментировал усилия по замене исчезнувших с российского рынка медпрепаратов.

О возможности "подпечатать деньги"

"Если есть нацвалюта - песо, есть такой инструмент, как увеличение инфляции. Да, не очень хорошо, но это инструмент балансировки ситуации между здоровой экономикой и исполнением социальных обязательств. А если нет нацвалюты, то уже ничего не подпечатаешь. Есть только один путь - сокращение бюджетных расходов на социальную сферу", - предостерег Путин власти Аргентины от отказа от национальной валюты и намерения перейти к использованию доллара США.

"Дай Бог здоровья экономикам, которые покупают наши энергоресурсы"

"Дай Бог здоровья всем этим экономикам, которые потребляют наши энергоносители и нам за это деньги платят!" - воскликнул Путин, говоря о планах увеличить экспорт энергоносителей. Комментируя поставки российского газа в Европу, Путин подчеркнул, что "Газпром" "всегда исполнял и сейчас исполняет" свои обязательства, а Россия "никогда ничего не делала по политическим мотивам" и впредь не собирается этого делать.

"Зачем нам Венгрию наказывать или Словакию, у нас нет такой цели. Да и деньги они исправно платят, причем деньги приличные", - продолжил глава российского государства.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что он против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, поскольку для такого шага страна-кандидат должна выполнить необходимые предпосылки. Словакия же после недавних парламентских выборов и смены правительства отказалась от дальнейшей военной помощи Украине, против которой ведет войну Россия.

О двойниках Путина

"Я смотрю, вы можете на меня быть похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я", - ответил Путин автору вопроса о наличии у него двойников и "опасностях, которые несут в наши жизни искусственный интеллект и нейросети".

Вопрос был задан от лица "студента из Санкт-Петербурга". При этом в ролике, созданном с помощью технологии deep fake, выступил человек, внешне очень похожий на президента РФ и разговаривающий его голосом.

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