Машков, Гагарина и Жога выдвинут Путина на выборы президента

Для самовыдвижения кандидата в президенты должна быть создана группа избирателей из не менее чем 500 человек. ФБК предлагает пригрозить им санкциями.

Инициативная группа по выдвижению Владимира Путина кандидатом на президентские выборы-2024 провела заседание в субботу, 9 декабря, в штаб-квартире Общероссийского народного фронта. Как заявил актер Владимир Машков, собрание группы с целью официального выдвижения Путина пройдет 16 декабря в концертном зале "Зарядье". По закону, для самовыдвижения кандидата в президенты должна быть создана группа избирателей из не менее чем 500 человек.

В состав инициативной группы вошли, в частности, председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, певица Полина Гагарина, актер и худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, спортсмен, член Совета Федерации Александр Карелин, шахматист Сергей Карякин, гимнаст Никита Нагорный, глава "Молодой гвардии" "Единой России" Антон Демидов, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер "парламента" "ДНР", командир батальона "Спарта" Артем Жога.

Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться на пятый президентский срок 8 декабря. Об этом он сообщил в ответ на вопрос спикера"парламента" самопровозглашенной "ДНР" Артема Жоги. Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года.

ФБК предлагает ввести санкции против доверенных лиц Путина

Глава совета директоров международного ФБК Мария Певчих еще в октябре предложила сделать следующие выборы Путина "максимально некомфортными": "Давайте попробуем сделать так, чтобы ряды путинских доверенных лиц заметно поредели. Чтобы старый диктатор стоял на сцене не в окружении народных артистов и звезд, которых реально любят в стране, а в окружении никому не известных платных актеров массовки. Или один". ФБК намерен сделать так, чтобы Запад принял решение о том, что каждый из 500 человек, который окажется в списке доверенных лиц Путина, "мгновенно" попадет под санкции.

Певчих направила письма в США, Великобританию, председателю Европарламента, главам фракций и депутатам, с предложением анонсировать санкции против всех, кто будет включен в официальный список доверенных лиц.

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