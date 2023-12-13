В России на полгода обнулят пошлины на импорт яиц

Власти надеются путем обнуления пошлин справиться с ростом цен на яйца, который за год превысил 40 процентов. Поставки яиц разрешат "дружественным странам".

Власти России одобрили обнуление пошлин на импорт куриных яиц, сообщила в среду, 13 декабря, газета "Известия" со ссылкой на источник, участвующий в переговорах российских Минпромторга и Минсельхоза. По данным "Интерфакса", таможенная подкомиссия поддержала предложение об обнулении пошлин на импорт яиц.

Правительство РФ намерено создать на рынке достаточное предложение яиц, чтобы добиться снижения цен на них, сообщил источник "Известий". По данным Росстата, за год яйца в России подорожали на 40,3 процента, причем с начала текущего года рост составил 35,5%, а в ноябре - 15,1%. В Минсельхозе утверждают, что рост цен вызван ростом производственных издержек и увеличением потребительского спроса, в том числе зачастую из-за ажиотажа на рынке.

Пошлину на импортные яйца, которая составляет 15 процентов их стоимости, не будут взимать с 1 января по 30 июня 2024 года, сообщили в министерстве экономического развития РФ. По данным Минсельхоза, дополнительные поставки яиц планируется организовать из так называемых дружественных стран. Россельхознадзор уже выдал разрешение на ввоз яиц четырем турецким предприятиям с 23 ноября, с 8 декабря аналогичный допуск получили еще 17 поставщиков. В середине ноября импорт яиц был разрешен из Азербайджана.

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