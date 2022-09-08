В РФ вырос спрос физлиц на валюты "дружественных" стран

В России появился спрос на куплю-продажу физлицами национальной валюты стран, которые власти РФ считают "дружественными". Об этом в четверг, 8 сентября, сообщила газета "Коммерсант".

Речь идет, в первую очередь, о китайском юане. Промсвязьбанк запустил для жителей обмен турецкой лиры, а Совкомбанк - дирхама (ОАЭ). Последний предлагают в инвестиционных целях как альтернативу доллару и евро, а также для использования в туристических или деловых поездках в Объединенные Арабские Эмираты.

В правительстве ждут от госкомпаний разработки планов

Между тем заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил РБК, что российские госкомпании должны будут представить планы, как использовать остающиеся на их балансах ведущие западные валюты, которые СМИ РФ после введения международных санкций за агрессию против Украины стали называть "токсичными".

По его словам, правительство РФ готовит соответствующую директиву. "Компании должны разработать план. Не просто взять и продать валюту всю, а разработать план действий, который будет направлен на то, чтобы что-то с этой валютой сделать", - пояснил замминистра. Возможно, к примеру, направить доллары и евро на закупку импорта или на погашение облигаций.

Банк России в августе обнародовал доклад о новых задачах применительно к финансовому рынку. Как следует из отчета, одна из них - "девалютизации балансов финансового и реального секторов". Фининститут пообещал проводить дополнительные регуляторные меры, направленных на сокращение проведения банками операций в "токсичных" валютах.

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