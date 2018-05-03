Москва не хочет полностью отказываться от доллара как резервной валюты и универсального средства для расчетов, но вынуждена переходить на расчеты в других валютах из-за санкций США, заявил Владимир Путин в пятницу, 4 июня, на встрече с руководителями мировых информагентств, организованной ТАСС.

По словам Путина, "если вы что-то услышали, что я что-то говорю про доллар, и поняли так, что мы хотим избавиться от него как от резервной валюты либо как от универсального средства расчетов - это не так". США используют доллар "для различного рода санкционных мер", в результате чего Россия вынуждена переходить на расчеты в других валютах. "Но когда мы это делаем, складывается определенная система наших финансовых отношений с партнером. Уже вне долларовой зоны", - сказал Путин.

Некоторые российские компании в нефтяном секторе не хотят уходить от доллара, но могут быть поставлены в условия, когда другого выбора у них не останется, добавил президент РФ.

ФНБ отказывается от доллара

Ранее, 3 июня, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что "в течение месяца" Россия намерена снизить долю доллара США в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 35 процентов до нуля. Доли евро и юаня в составе фонда будут увеличены до 40 и 30 процентов соответственно, указали в Минфине. Кроме того, в структуру ФНБ впервые войдет золото. Ведомство объяснило решение "макроэкономическими и геополитическими тенденциями последних лет".

О решении Минфина стало известно менее чем за 2 недели до встречи президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина. Саммит ожидается в Женеве 16 июня. Решение отказаться от валюты Соединенных Штатов "связано в том числе и с угрозой санкций", которую российская сторона получила от американского руководства, объяснил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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