Reuters: Иран предупреждал РФ о возможном крупном теракте

Тегеран предупредил Москву о готовящейся исламскими экстремистами атаке в РФ за несколько дней до теракта в "Крокус Сити Холле".

Иран предупреждал Россию о готовящейся исламскими экстремистами крупной атаке в РФ за несколько дней до "теракта в Крокус Сити Холле". Об этом со ссылкой на три источника сообщает агентство Reuters в понедельник, 1 апреля.

"За несколько дней до нападения в России Тегеран поделился с Москвой информацией о возможном крупном теракте внутри России, полученной в ходе допросов арестованных в связи со взрывами в Иране", - цитирует Reuters одного из источников.

Другой собеседник агентства уточнил, что Иран не предоставил точной информации о времени и месте планируемого теракта. "Им (членам ИГ. - Ред.) было поручено подготовиться к масштабной операции в России. Один из террористов, арестованный в Иране, сообщил, что некоторые члены группировки уже выехали в Россию", - описал ситуацию источник Reuters.

"Поскольку Иран уже много лет является жертвой террористических атак, иранские власти выполнили свое обязательство предупредить Москву на основе информации, полученной от арестованных террористов", - подтвердил третий источник агентства в спецслужбах.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос о переданной Тегераном информации ответил Reuters, что ему "ничего об этом не известно".

Кремль о теракте предупреждали и страны Запада

Посольство США в России 7 марта сообщило, что "экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные скоплений людей в Москве, включая концерты", и призвало своих граждан избегать скоплений людей. Уже после теракта в "Крокус Сити Холле" директор ФСБ Александр Бортников признал, что спецслужбы США предупреждали российскую сторону о готовящемся нападении, но заявил, что это была "информация общего характера", которая на тот момент не подтвердилась.

За три дня до нападения на "Крокус" президент России Владимир Путин назвал "провокационными" заявления о возможности терактов в России. "Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество", - говорил он на коллегии ФСБ.

Теракты отделения ИГ в Иране и России

Теракт в Иране произошел 3 января возле мечети в Кермане, на территории которой похоронен бывший командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани, убитый в результате прицельного удара США в 2020 году. Возле мечети, где по случаю четвертой годовщины со дня его гибели собрались много людей, прогремели два взрыва с интервалом в 15 минут. В результате атаки погибли около 100 человек. Ответственность за атаку тогда взяло на себя действующее в Афганистане отделении "Исламского государства" - "Вилаят Хорасан" (ИГ-Х). Они же взяли на себя ответственность и за теракт в Подмосковье.

Вечером 22 марта группа вооруженных людей открыла огонь в здании делового центра "Крокус Сити". В ходе атаки вспыхнул пожар. По официальным данным, не менее 144 человек погибли, более 500 пострадали. Российские официальные лица не признают причастность ИГ к атаке и регулярно указывают на некий "украинский след" в теракте, не предъявляя доказательств.

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