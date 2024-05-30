Reuters: Франция вскоре отправит инструкторов в Украину

Франция надеется сформировать и возглавить коалицию стран, которые отправят в Украину своих специалистов. Сначала Париж пришлет в Украину группу военных для оценки предстоящей миссии.

Франция может уже в ближайшее время отправить в Украину своих военных инструкторов для обучения украинских военнослужащих, сообщило в четверг, 30 мая, агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника. По словам его собеседников, Париж надеется сформировать и возглавить коалицию стран, которые отрядят своих специалистов в Украину, даже несмотря на опасения некоторых союзников, что такой шаг способен привести к прямому конфликту с Россией.

Два дипломата сообщили, что сначала Франция пошлет в Украину небольшую группу военных для оценки ситуации, а затем в эту страну прибудут несколько сотен инструкторов. По словам источников, основное внимание будет уделено подготовке саперов и технического персонала, обслуживающего военную технику, в том числе западные самолеты.

Кроме того Франция планирует профинансировать, вооружить и обучить украинскую мотострелковую бригаду, утверждают собеседники агентства. Один из дипломатов добавил, что в данном вопросе достигнуты серьезные договоренности и официальные заявления могут быть сделаны уже на следующей неделе.

Официальное объявление Парижа возможно уже в начале июня

Reuters полагает, что о своем решении Париж объявит в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию. Зеленский прибудет туда 6 июня по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии в годы Второй мировой войны.

О возможной отправке инструкторов в Украину пишет и парижская газета Le Monde. По сведениям ее источников, в ближайшие дни обе страны проведут ряд консультаций, чтобы президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита Зеленского мог указать конкретные рамки этой инициативы.

В конце февраля Макрон допустил возможность отправки европейских войск в Украину. После этого ряд западных стран и НАТО заявили, что не рассматривают такую возможность. Украинские власти тогда поясняли, что речь шла о возможной отправке инструкторов для обучения солдат ВСУ.

"Отправка инструкторов неизбежна"

Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун 17 мая заявил, что отправка инструкторов ему "представляется неизбежной". В то же время он отметил, что сейчас подобные действия поставят под угрозу жизни инструкторов, что вынудит Украину использовать свои средства ПВО для защиты иностранных специалистов, а не собственной критической инфраструктуры.

В конце мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в случае отправки войск стран НАТО в Украину конфликт между РФ и альянсом станет неизбежным.