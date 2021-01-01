 Реформе СБУ помог скандал: что изменится в спецслужбе Украины | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 29.01.2021

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Украина

Реформе СБУ помог скандал: что изменится в спецслужбе Украины

Принятый в первом чтении законопроект о реформе СБУ соответствует большинству рекомендаций западных экспертов. Депутаты и аналитики надеются, что в Украине появится современная спецслужба. Что должно измениться?

Сотрудник СБУ в балаклаве

В Украине надеются на создание современной спецслужбы

Украинский парламент поддержал реформу Службы безопасности Украины  (СБУ), приняв в первом чтении четверг, 28 января, законопроект об изменениях в ведомстве. Новый закон разграничивает контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность, укрепляет контрразведывательные и антитеррористические функции и усиливает возможности противодействия информационным операциям против Украины. Кроме того, он предусматривает ликвидацию спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, сокращение штата сотрудников и частичную демилитаризацию СБУ.

Основной акцент законопроекта - сокращение функций

Проект закона о реформе СБУ депутаты приняли впечатляющим большинством в 285 голосов. Его поддержали даже депутаты из фракции пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Сопредседателя этой фракции Вадима Рабиновича 
впечатлила перспектива лишения спецслужбы функций борьбы с экономическими преступлениями. "Сегодня, когда к вам приходят проверяющие с "корочками" СБУ, им уже можно не платить. На одного нахлебника стало меньше", - отметил депутат.

Детектив смотрит сквозь лупу

Расследованием экономических преступлений в Украине будет заниматься Бюро экономической безопасности

Председатель фракции партии "Голос" Ярослав Железняк также приветствовал лишение СБУ возможности вмешиваться в экономику и преследовать бизнес. "Это ненормально, когда выбивают двери у производителя детского питания, без объяснений изымают серверы с информацией", - заявил Железняк. Он обратил внимание на то, что в сфере экономической преступности следователи СБУ зачастую расследуют уклонения от уплаты налогов. Но "до судебного решения доходит только один процент открытых дел", напомнил Железняк.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал прорыв в реформе СБУ и назвал его "важным шагом движения государства вперед на пути либерализации экономики и облегчения ведения бизнеса в Украине". Эта реформа считается одной из важнейших, западные дипломаты часто упоминают ее, когда речь заходит о борьбе с коррупцией в Украине. Преобразования в структуре Службы безопасности - одна из важнейших предпосылок дальнейшего сближения Украины НАТО: о  необходимости реформирования СБУ в Альянсе говорили еще с 2018 года.

Реформа на фоне скандала

Нынешний законопроект о реформе СБУ уже не первый. В Верховную раду и раньше вносились законопроекты, предусматривающие преобразование СБУ в современную спецслужбу, но они блокировались альтернативными инициативами руководства ведомства. Наблюдатели сходятся в том, что импульсом для внесения и принятия принятого законопроекта мог стать недавний скандал вокруг СБУ.

23 января Служба безопасности подтвердила распространенные в СМИ сообщения о задержании одного из полковников спецслужбы, подозреваемого в организации убийства действующего генерала СБУ. Заказчиком якобы был экс-заместитель нынешнего главы ведомства Ивана Баканова.

Председатель СБУ Иван Баканов

Председатель СБУ Иван Баканов

Бывший депутат Верховной рады Леонид Емец напрямую связал утверждение законопроекта о реформе СБУ с этими событиями. "После того как появилась информация о том, что экс-заместитель председателя СБУ заказал убийство, закон по реформе поддержало большинство депутатов. Очевидно, что структура СБУ прогнила и нуждается в реформировании", - заявил Емец в выступлении на одном из украинских телеканалов.

Надежда на создание современной спецслужбы

По оценке полковника СБУ в запасе, секретаря комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Романа Костенко, принятый в первом чтении законопроект стал компромиссом между украинскими политиками, общественными экспертами и международными организациями.

В то же время депутат отметил, что до окончательного утверждения в проекте необходимо будет уточнить множество деталей, которые могут повлиять на его качество и соответствие западным стандартам. Костенко напомнил, что нынешняя структура и функции СБУ утверждены еще в 90-х годах прошлого века.

В настоящее время подразделения по борьбе с коррупцией, экономическими преступлениями и организованной преступностью стали обузой для спецслужбы и источником внутренней коррупции в ведомстве, считают эксперты. В новом законопроекте предусмотрено поэтапное лишение СБУ функции следствия и передача их в Государственное бюро расследований. А борьбой с экономическими преступлениями займется недавно образованное Бюро экономической безопасности.

Президент Зеленский на фоне герба Украины и символа НАТО

Реформа СБУ - одна из важнейших предпосылок дальнейшего сближения Украины НАТО

Чтобы превратить СБУ в совместимую с западными стандартами спецслужбу, необходимо сократить штат за счет раздутых региональных подразделений и реформировать процесс подготовки кадров, уверен бывший зампредседателя СБУ, руководитель Агентства по реформированию сектора безопасности Виктор Ягун.

Но самым важным в этой реформе он считает превращение этой структуры из правоохранительного в контрразведывательный орган. "В законе об СБУ не должно быть никаких моментов, связанных с регистрацией уголовного производства, расследования и работы в рамках оперативно-розыскной деятельности. Деятельность СБУ должны регулировать только два закона: о контрразведывательной деятельности и о государственной тайне", - подчеркивает Ягун.

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