Реформе СБУ помог скандал: что изменится в спецслужбе Украины

Украинский парламент поддержал реформу Службы безопасности Украины (СБУ), приняв в первом чтении четверг, 28 января, законопроект об изменениях в ведомстве. Новый закон разграничивает контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность, укрепляет контрразведывательные и антитеррористические функции и усиливает возможности противодействия информационным операциям против Украины. Кроме того, он предусматривает ликвидацию спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, сокращение штата сотрудников и частичную демилитаризацию СБУ.
Основной акцент законопроекта - сокращение функций
Проект закона о реформе СБУ депутаты приняли впечатляющим большинством в 285 голосов. Его поддержали даже депутаты из фракции пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Сопредседателя этой фракции Вадима Рабиновича
впечатлила перспектива лишения спецслужбы функций борьбы с экономическими преступлениями. "Сегодня, когда к вам приходят проверяющие с "корочками" СБУ, им уже можно не платить. На одного нахлебника стало меньше", - отметил депутат.
Расследованием экономических преступлений в Украине будет заниматься Бюро экономической безопасности
Председатель фракции партии "Голос" Ярослав Железняк также приветствовал лишение СБУ возможности вмешиваться в экономику и преследовать бизнес. "Это ненормально, когда выбивают двери у производителя детского питания, без объяснений изымают серверы с информацией", - заявил Железняк. Он обратил внимание на то, что в сфере экономической преступности следователи СБУ зачастую расследуют уклонения от уплаты налогов. Но "до судебного решения доходит только один процент открытых дел", напомнил Железняк.
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал прорыв в реформе СБУ и назвал его "важным шагом движения государства вперед на пути либерализации экономики и облегчения ведения бизнеса в Украине". Эта реформа считается одной из важнейших, западные дипломаты часто упоминают ее, когда речь заходит о борьбе с коррупцией в Украине. Преобразования в структуре Службы безопасности - одна из важнейших предпосылок дальнейшего сближения Украины НАТО: о необходимости реформирования СБУ в Альянсе говорили еще с 2018 года.
Реформа на фоне скандала
Нынешний законопроект о реформе СБУ уже не первый. В Верховную раду и раньше вносились законопроекты, предусматривающие преобразование СБУ в современную спецслужбу, но они блокировались альтернативными инициативами руководства ведомства. Наблюдатели сходятся в том, что импульсом для внесения и принятия принятого законопроекта мог стать недавний скандал вокруг СБУ.
23 января Служба безопасности подтвердила распространенные в СМИ сообщения о задержании одного из полковников спецслужбы, подозреваемого в организации убийства действующего генерала СБУ. Заказчиком якобы был экс-заместитель нынешнего главы ведомства Ивана Баканова.
Председатель СБУ Иван Баканов
Бывший депутат Верховной рады Леонид Емец напрямую связал утверждение законопроекта о реформе СБУ с этими событиями. "После того как появилась информация о том, что экс-заместитель председателя СБУ заказал убийство, закон по реформе поддержало большинство депутатов. Очевидно, что структура СБУ прогнила и нуждается в реформировании", - заявил Емец в выступлении на одном из украинских телеканалов.
Надежда на создание современной спецслужбы
По оценке полковника СБУ в запасе, секретаря комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Романа Костенко, принятый в первом чтении законопроект стал компромиссом между украинскими политиками, общественными экспертами и международными организациями.
В то же время депутат отметил, что до окончательного утверждения в проекте необходимо будет уточнить множество деталей, которые могут повлиять на его качество и соответствие западным стандартам. Костенко напомнил, что нынешняя структура и функции СБУ утверждены еще в 90-х годах прошлого века.
В настоящее время подразделения по борьбе с коррупцией, экономическими преступлениями и организованной преступностью стали обузой для спецслужбы и источником внутренней коррупции в ведомстве, считают эксперты. В новом законопроекте предусмотрено поэтапное лишение СБУ функции следствия и передача их в Государственное бюро расследований. А борьбой с экономическими преступлениями займется недавно образованное Бюро экономической безопасности.
Реформа СБУ - одна из важнейших предпосылок дальнейшего сближения Украины НАТО
Чтобы превратить СБУ в совместимую с западными стандартами спецслужбу, необходимо сократить штат за счет раздутых региональных подразделений и реформировать процесс подготовки кадров, уверен бывший зампредседателя СБУ, руководитель Агентства по реформированию сектора безопасности Виктор Ягун.
Но самым важным в этой реформе он считает превращение этой структуры из правоохранительного в контрразведывательный орган. "В законе об СБУ не должно быть никаких моментов, связанных с регистрацией уголовного производства, расследования и работы в рамках оперативно-розыскной деятельности. Деятельность СБУ должны регулировать только два закона: о контрразведывательной деятельности и о государственной тайне", - подчеркивает Ягун.
Смотрите также:
-
Украина в карикатурах Сергея Елкина
Договор по транзиту газа: трубы соприкосновения России и Украины
Россия и Украина после долгих переговоров достигли принципиального соглашения по транзиту газа. Детали сделки объявят позднее. Сергей Елкин об успешном завершении многомесячной саги.
-
Украина в карикатурах Сергея Елкина
Первая встреча Путина и Зеленского: газовый вопрос повис в воздухе
Встреча президентов РФ и Украины в рамках саммита в "нормандском формате" не принесла прорыва в переговорах по транзиту газа. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.
-
Украина в карикатурах Сергея Елкина
Куда делись унитазы с возвращенных Украине кораблей
На кораблях, которые РФ задержала год назад и теперь вернула Украине, демонтировано оборудование вплоть до унитазов, заявил Киев. Сергей Елкин даже в этой истории нашел место для романтики.
-
Украина в карикатурах Сергея Елкина
Зеленая метка, или Что грозит Трампу после телефонного разговора с Зеленским
Просьба Дональда Трампа провести в Украине расследование против Джо Байдена и его сына грозит импичментом президента США. Зеленая метка может оказаться для Трампа черной, считает Сергей Елкин.
-
Украина в карикатурах Сергея Елкина
Путин против очернения Украины: как заговорят Киселев и Соловьев
Президент РФ Владимир Путин призвал российские СМИ перестать очернять Украину. Карикатурист Сергей Елкин о том, что теперь польется с экранов телевизоров.
-
Украина в карикатурах Сергея Елкина
Как Владимир Зеленский празднует победу "Слуги народа"
Партия "Слуга народа" победила на парламентских выборах в Украине. Карикатурист Сергей Елкин о реакции на данные экзитполов ее лидера - президента страны Владимира Зеленского.
-
Украина в карикатурах Сергея Елкина
Украинская пастораль, или Возвращение Саакашвили
Украинская пастораль, или Возвращение Саакашвили Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство этой страны Михаилу Саакашвили. Экс-губернатор Одесской области решил приехать в Украину. Карикатурист Сергей Елкин умиляется.
-
Украина в карикатурах Сергея Елкина
Зеленский - президент: карикатура лучше портрета?
Новый президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что чиновникам не стоит вешать в кабинетах его портрет. Карикатурист Сергей Елкин понял намек.
-
Украина в карикатурах Сергея Елкина
Сдача анализов Зеленским и Порошенко - бьет наповал!
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики. Карикатурист Сергей Елкин о шоу, в которое превращаются выборы в Украине.
-
Украина в карикатурах Сергея Елкина
Владимир Зеленский - хорошо смеется тот, кто смеется первым
Комик и новичок в политике Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента в Украине. Карикатурист Сергей Елкин и о тех, кому сейчас не до смеха - Порошенко и Тимошенко.
-
Украина в карикатурах Сергея Елкина
Владимир Путин на страже Керченского пролива
Военные корабли РФ протаранили украинский буксир и перехватили еще два катера, проходившие через Керченский пролив. Кадры тарана судна напомнили Сергею Елкину игру в морской бой.
-
Украина в карикатурах Сергея Елкина
Выборы в Украине: как Порошенко будет бороться с конкурентами?
Президент Украины Петр Порошенко объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Сергей Елкин - о его возможном козыре в предвыборной гонке.
-
Украина в карикатурах Сергея Елкина
Как Киев вводил запрет на въезд российских мужчин в Украину
Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. Карикатурист Сергей Елкин предположил, по какому принципу составлялся запрет.
-
Украина в карикатурах Сергея Елкина
Как Кремль украинских политиков для санкций выбирал
В санкционном списке Москвы оказались десятки представителей политической элиты Украины, включая Юлию Тимошенко. Как в Кремле составляли этот список? Взгляд Сергея Елкина.
-
Украина в карикатурах Сергея Елкина
Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина
Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.
-
Украина в карикатурах Сергея Елкина
"Воскресение" Аркадия Бабченко: на аркане у спецслужб?
Убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой Службы безопасности Украины. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал спецоперацию СБУ.
-
Украина в карикатурах Сергея Елкина
"Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа?
После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.
-
Украина в карикатурах Сергея Елкина
Порошенко сказал Саакашвили уходить, но он остался
Попытка задержания Михаила Саакашвили в Киеве провалилась. Сторонники отбили политика. Карикатурист Сергей Елкин следит за протестами в украинской столице.
-
Украина в карикатурах Сергея Елкина
Как Siemens на Крым напоролся
Скандал вокруг поставки газовых турбин концерна Siemens, оказавшихся - несмотря на санкции - в аннексированном Россией Крыму, продолжается.
-
Украина в карикатурах Сергея Елкина
Кнут вместо пряника, или Трамп призвал вернуть Крым
Дональд Трамп ожидает от Москвы возврата Крыма Украине, заявил его пресс-секретарь. Сергей Елкин о несбывшихся надеждах Путина.
Автор: Сергей Елкин