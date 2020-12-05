 Новый конфликт между Украиной и Венгрией. Что искала СБУ в Закарпатье? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 06.12.2020

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Украина

Новый конфликт между Украиной и Венгрией. Что искала СБУ в Закарпатье?

Киев обвиняет Будапешт в попытке подрыва государственного суверенитета Украины, венгерские власти говорят об угрозах в адрес нацменьшинств в Закарпатье и грозят пожаловаться в НАТО. Что же произошло?

Сотрудник Службы безопасности СБУ (фото из архива)

Сотрудник Службы безопасности СБУ (фото из архива)

Отношения Украины и Венгрии нельзя назвать простыми. Между странами то и дело вспыхивают конфликты, в фокусе которых, как правило, оказывается Закарпатье - регион, где проживает особенно много украинцев венгерского происхождения. Не успел утихнуть скандал с обвинениями во вмешательстве в местные выборы, которые Киев в конце октября выдвинул в адрес Будапешта, как последовал новый конфликт.

На этот раз поводом стали обыски, которые Служба безопасности Украины (СБУ) провела в офисе Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде и в доме председателя этой организации и руководителя "Партии венгров Украины" Василия Брензовича.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Будапешт резко отреагировал на действия СБУ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в дестабилизации отношений, пообещал пожаловаться на действия украинской власти в НАТО и призвал ОБСЕ направить в Закарпатье наблюдательную миссию.

Что искала СБУ?

В Службе безопасности Украины 30 ноября объяснили, что причиной обыска стала проверка информации "о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины". Центр, в частности, подозревают в "фейковом" распространении действия законов Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные украинские регионы.

В ведомстве подтвердили, что во время обысков обнаружили печатные материалы, популяризирующие идею создания в Закарпатье этнической автономии и "Великой Венгрии", которая включает в себя территории соседних государств, где проживают венгерские меньшинства. Следствие также проверяет возможное содействие "иностранному государству" со стороны украинских публичных деятелей - в частности, совершение действий "с признаками государственной измены".

Венгерский гимн вместо украинского и видео с угрозами

Конфликт усугубили два видео, которые появились в соцсетях одновременно с новостью об обысках СБУ. На одном из них недавно избранные депутаты Сюртовского сельсовета Ужгородского района на церемонии принесения присяги 21 ноября вместо гимна Украины поют венгерский. На втором неизвестный в маске с изображением черно-красного флага и символикой националистического движения "Правый сектор" советует украинцам венгерского происхождения "внимательно следить за своими мыслями об автономности".

Пограничный пункт между Украиной и Словакией

В фокусе конфликтов между Украиной и Венгрией не впервые оказывается Закарпатье

СБУ не оставила без внимания обе видеозаписи. 1 декабря в ведомстве сообщили, что начали проверку по возможному факту правонарушения со стороны депутатов - с соответствующей просьбой обратились народные депутаты из правящей партии "Слуга народа" Виталий Безгин и Александр Корниенко. По факту второго видео национальная полиция открыла уголовное дело: глава ведомства Игорь Клименко заявил, что "Украина - демократическая страна, где не может быть места экстремистским угрозам".

Отреагировал на него и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он назвал авторов видео "провокаторами и врагами родины" и пообещал, что подобный экстремизм будет "жестко преследоваться". Аваков заверил, что Украина защитит своих граждан от экстремистов, "даже если эту провокацию с угрозами устроили спецслужбы враждебной страны". Лидер "Правого сектора" Андрей Тарасенко, в свою очередь, в интервью телеканалу "5 канал" назвал видео провокацией и заверил, что изображенный на нем мужчина не имеет к партии никакого отношения.

Как отреагировали в Киеве и Будапеште

В Обществе венгерской культуры Закарпатья уже заявили, что операция СБУ была осуществлена ​​по "сфабрикованным политическим обвинениям", которые в организации категорически отвергают. Глава венгерского МИД Петер Сийярто, в свою очередь, пообещал отстаивать права "закарпатских венгров на всех международных форумах". Он подчеркнул, что уже затронул тему "оскорблений венгерской общины" на заседании НАТО 1 декабря, и обратился к руководителю МИД Албании, которая в данный момент председательствует в ОБСЕ, с просьбой направить в Закарпатье наблюдательную миссию. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг упреки Будапешта. На встрече с послом Венгрии Иштваном Ийдярто он назвал "безосновательной спекуляцией" обвинения в запугивании украинцев венгерского происхождения, живущих в Закарпатье. Украинские правоохранительные органы, добавил Кулеба, расследуют действия отдельных граждан Украины, а не венгерского национального меньшинства в целом.

"В Украине как правовом государстве действует принцип индивидуальной, а не коллективной ответственности", - заявил министр и призвал Будапешт воздержаться от шагов и заявлений, далеких от действительности и создающих "деструктивное эмоциональное напряжение в украинско-венгерских отношениях". Кулеба также назвал недопустимой ситуацию, в которой украинские местные депутаты на инаугурационном заседании поют гимн иностранного государства.

Конфликты между Украиной и Венгрией - не редкость

Конфликт вокруг Общества венгерской культуры в Закарпатье - не единственный случай омрачения и без того непростых отношений между Украиной и Венгрией. Одним из самых громких стал "паспортный скандал", разразившийся в конце 2018 года. Тогда Киев объявил персоной нон грата венгерского консула в Закарпатье: поводом стало появившееся в Сети видео, где консул выдавал венгерские паспорта гражданам Украины, советуя скрывать этот факт от украинских властей. Будапешт ответил высылкой первого секретаря посольства Украины и пригрозил затруднить попытки интеграции страны с Евросоюзом  и сближения с НАТО.

Директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский в беседе с DW напоминает еще об одном обострении отношений в конце 2017 года: в тот раз Венгрия обвинила Украину в нарушении прав национальных меньшинств в ответ на принятый в стране закон об образовании. Глава венгерского МИД Петер Сийярто тогда также попытался надавить на Киев с помощью ОБСЕ, НАТО и ЕС и даже угрожал инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Тужанский вспоминает, что конфликт вокруг закона об образовании, как и в ситуации с обысками СБУ, сопровождался появлением в Сети провокационных видео, за которыми, по его словам, прослеживались попытки внешних игроков обострить ситуацию. Кульминацией эксперт называет поджог офиса Общества венгерской культуры Закарпатья  в феврале 2018 года, следы которого, по его словам,"в итоге, привели к России".

Опасность обострения отношений

Нынешний конфликт вокруг центра венгерской культуры показателен не только потому, что наслаивается на предыдущие кризисы в отношениях Киева и Будапешта, считает Тужанский. Он говорит, что руководитель "Партии венгров Украины" Василий Брензович чрезвычайно близок к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, а Общество венгерской культуры Закарпатья фактически создано для поддержки официальным Будапештом венгерского меньшинства в Украине.

"Когда СБУ подозревает этих людей в подрывной деятельности, она фактически обвиняет в этом власти Венгрии. В таком контексте крайне важно иметь железобетонные доказательства", - уверен эксперт. Украинские силовики, по его словам, пока что таких доказательств не предоставили.

"С одной стороны, действительно выглядит так, будто мы возвращаемся к острой фазе в украино-венгерских отношениях. Но, с другой стороны, существует большая опасность того, что на этот раз ситуация зайдет гораздо дальше", - предупреждает Дмитрий Тужанский.

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