Новый конфликт между Украиной и Венгрией. Что искала СБУ в Закарпатье?

Отношения Украины и Венгрии нельзя назвать простыми. Между странами то и дело вспыхивают конфликты, в фокусе которых, как правило, оказывается Закарпатье - регион, где проживает особенно много украинцев венгерского происхождения. Не успел утихнуть скандал с обвинениями во вмешательстве в местные выборы, которые Киев в конце октября выдвинул в адрес Будапешта, как последовал новый конфликт.

На этот раз поводом стали обыски, которые Служба безопасности Украины (СБУ) провела в офисе Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде и в доме председателя этой организации и руководителя "Партии венгров Украины" Василия Брензовича.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Будапешт резко отреагировал на действия СБУ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в дестабилизации отношений, пообещал пожаловаться на действия украинской власти в НАТО и призвал ОБСЕ направить в Закарпатье наблюдательную миссию.

Что искала СБУ?

В Службе безопасности Украины 30 ноября объяснили, что причиной обыска стала проверка информации "о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины". Центр, в частности, подозревают в "фейковом" распространении действия законов Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные украинские регионы.

В ведомстве подтвердили, что во время обысков обнаружили печатные материалы, популяризирующие идею создания в Закарпатье этнической автономии и "Великой Венгрии", которая включает в себя территории соседних государств, где проживают венгерские меньшинства. Следствие также проверяет возможное содействие "иностранному государству" со стороны украинских публичных деятелей - в частности, совершение действий "с признаками государственной измены".

Венгерский гимн вместо украинского и видео с угрозами

Конфликт усугубили два видео, которые появились в соцсетях одновременно с новостью об обысках СБУ. На одном из них недавно избранные депутаты Сюртовского сельсовета Ужгородского района на церемонии принесения присяги 21 ноября вместо гимна Украины поют венгерский. На втором неизвестный в маске с изображением черно-красного флага и символикой националистического движения "Правый сектор" советует украинцам венгерского происхождения "внимательно следить за своими мыслями об автономности".

В фокусе конфликтов между Украиной и Венгрией не впервые оказывается Закарпатье

СБУ не оставила без внимания обе видеозаписи. 1 декабря в ведомстве сообщили, что начали проверку по возможному факту правонарушения со стороны депутатов - с соответствующей просьбой обратились народные депутаты из правящей партии "Слуга народа" Виталий Безгин и Александр Корниенко. По факту второго видео национальная полиция открыла уголовное дело: глава ведомства Игорь Клименко заявил, что "Украина - демократическая страна, где не может быть места экстремистским угрозам".

Отреагировал на него и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он назвал авторов видео "провокаторами и врагами родины" и пообещал, что подобный экстремизм будет "жестко преследоваться". Аваков заверил, что Украина защитит своих граждан от экстремистов, "даже если эту провокацию с угрозами устроили спецслужбы враждебной страны". Лидер "Правого сектора" Андрей Тарасенко, в свою очередь, в интервью телеканалу "5 канал" назвал видео провокацией и заверил, что изображенный на нем мужчина не имеет к партии никакого отношения.

Как отреагировали в Киеве и Будапеште

В Обществе венгерской культуры Закарпатья уже заявили, что операция СБУ была осуществлена ​​по "сфабрикованным политическим обвинениям", которые в организации категорически отвергают. Глава венгерского МИД Петер Сийярто, в свою очередь, пообещал отстаивать права "закарпатских венгров на всех международных форумах". Он подчеркнул, что уже затронул тему "оскорблений венгерской общины" на заседании НАТО 1 декабря, и обратился к руководителю МИД Албании, которая в данный момент председательствует в ОБСЕ, с просьбой направить в Закарпатье наблюдательную миссию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг упреки Будапешта. На встрече с послом Венгрии Иштваном Ийдярто он назвал "безосновательной спекуляцией" обвинения в запугивании украинцев венгерского происхождения, живущих в Закарпатье. Украинские правоохранительные органы, добавил Кулеба, расследуют действия отдельных граждан Украины, а не венгерского национального меньшинства в целом.

"В Украине как правовом государстве действует принцип индивидуальной, а не коллективной ответственности", - заявил министр и призвал Будапешт воздержаться от шагов и заявлений, далеких от действительности и создающих "деструктивное эмоциональное напряжение в украинско-венгерских отношениях". Кулеба также назвал недопустимой ситуацию, в которой украинские местные депутаты на инаугурационном заседании поют гимн иностранного государства.

Конфликты между Украиной и Венгрией - не редкость

Конфликт вокруг Общества венгерской культуры в Закарпатье - не единственный случай омрачения и без того непростых отношений между Украиной и Венгрией. Одним из самых громких стал "паспортный скандал", разразившийся в конце 2018 года. Тогда Киев объявил персоной нон грата венгерского консула в Закарпатье: поводом стало появившееся в Сети видео, где консул выдавал венгерские паспорта гражданам Украины, советуя скрывать этот факт от украинских властей. Будапешт ответил высылкой первого секретаря посольства Украины и пригрозил затруднить попытки интеграции страны с Евросоюзом и сближения с НАТО.

Директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский в беседе с DW напоминает еще об одном обострении отношений в конце 2017 года: в тот раз Венгрия обвинила Украину в нарушении прав национальных меньшинств в ответ на принятый в стране закон об образовании. Глава венгерского МИД Петер Сийярто тогда также попытался надавить на Киев с помощью ОБСЕ, НАТО и ЕС и даже угрожал инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Тужанский вспоминает, что конфликт вокруг закона об образовании, как и в ситуации с обысками СБУ, сопровождался появлением в Сети провокационных видео, за которыми, по его словам, прослеживались попытки внешних игроков обострить ситуацию. Кульминацией эксперт называет поджог офиса Общества венгерской культуры Закарпатья в феврале 2018 года, следы которого, по его словам,"в итоге, привели к России".

Опасность обострения отношений

Нынешний конфликт вокруг центра венгерской культуры показателен не только потому, что наслаивается на предыдущие кризисы в отношениях Киева и Будапешта, считает Тужанский. Он говорит, что руководитель "Партии венгров Украины" Василий Брензович чрезвычайно близок к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, а Общество венгерской культуры Закарпатья фактически создано для поддержки официальным Будапештом венгерского меньшинства в Украине.

"Когда СБУ подозревает этих людей в подрывной деятельности, она фактически обвиняет в этом власти Венгрии. В таком контексте крайне важно иметь железобетонные доказательства", - уверен эксперт. Украинские силовики, по его словам, пока что таких доказательств не предоставили.

"С одной стороны, действительно выглядит так, будто мы возвращаемся к острой фазе в украино-венгерских отношениях. Но, с другой стороны, существует большая опасность того, что на этот раз ситуация зайдет гораздо дальше", - предупреждает Дмитрий Тужанский.

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