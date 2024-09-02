Токаев объявил дату референдума по АЭС в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в рамках традиционного Послания народу о дате проведении общенародного референдума по строительству АЭС в стране. Он пройдет 6 октября, передает в понедельник, 2 сентября, корреспондент DW в Казахстане. Обращение к атомной энергетике Токаев связал с ростом "глобального энергодефицита" и острой потребности Казахстана в "надежных и чистых источниках энергии".

Уточняется, что казахстанское правительство рассматривает в перспективе возведение не одной, а трех атомных электростанций. Среди подходящих под строительство площадок министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев ранее называл берег озера Балхаш, город Курчатов на Иртыше и площадку, на которой прежде работала станция средней мощности в Западном Казахстане.

В 2023 году министерство энергетики Казахстана распространило информацию, что среди наиболее вероятных претендентов на строительство АЭС на территории страны значатся четыре компании. Речь идет о китайской корпорации CNNC, южнокорейской KHNP, французской EDF и российском "Росатоме".

Противники АЭС говорят об опасности строительства

Как и в середине 1990-х годов казахстанское общество в вопросе о строительстве АЭС вновь разделилось. Так, экономист Айдар Алибаев ранее в беседе с DW высказал мнение, что с экономической точки зрения такое строительство нецелесообразно. "В Казахстане достаточно мощностей для выработки электроэнергии. Но их за годы правления Назарбаева привели в запущенное состояние. Надо провести полноценную модернизацию наших ТЭС и ГЭС, а также устранить имеющиеся потери при передаче электроэнергии", - подчеркнул Алибаев.

Он считает также, что в Казахстане нет и условий для строительства АЭС. По мнению собеседника DW, появление атомной электростанции на Балхаше является смертельной угрозой не только для экологии уникального озера, но и в случае аварии на ней для всей страны из-за особенности розы ветров в этом регионе. "Не нужны нам атомные электростанции еще и потому, что это политические проекты, которые будут лишать нашу страну независимости. Особенно, если эти станции будет строить Россия", - считает Алибаев.

Сторонники АЭС говорят о ликвидации дефицита энергии

В свою очередь проработавший более 20 лет в энергетической сфере бизнесмен Чингиз Сериков, напротив, уверен - будущая энергетическая независимость Казахстана исключительно связано с развитием атомной энергетики. В качестве основных аргументов он приводит сразу несколько важных факторов - Казахстан является второй страной мира по количеству разведанных запасов урана, находится на первом месте по его добыче, имеет развитое производство тепловыделяющих элементов, которые экспортирует в различные страны.

"Остается только построить АЭС, которая позволит решить проблему уже имеющегося дефицита электроэнергии. Мы вынуждены постоянно закупать у России до 20 процентов всей потребляемой энергии в стране", - заметил в беседе с DW Сериков. По его словам, модернизировать построенные в 1930-50-е годы тепловые и гидроэлектростанции - слишком затратное мероприятие, так как "менять придется практически все - от оборудования до корпусов".