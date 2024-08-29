Банки Казахстана отказываются от "Золотой короны"

Платежная система "Золотая корона" помогала россиянам выводить деньги за границу после отключения страны от SWIFT. В августе США ввели санкции против нее.

Несколько крупных банков Казахстана приостановили переводы через "Золотую корону". В частности, проводить платежные операции с россиянами перестали казахстанские HalykBank, Bank RBK и Евразийский банк. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС в четверг, 29 августа. Во всех трех финансовых институтах заявили, что работа с платежной системой была приостановлена "по техническим причинам".

Первым об отказе от работы с платежной системой накануне заявил Freedom Bank, также обосновав этот шаг "проведением технических работ". Согласно заявлению банка, дальнейшие шаги будут предприняты после того, как он получит дополнительную информацию от платежной системы.

При этом в других крупных банках Казахстана - ЦентрКредит, Bereke Bank и Нурбанк - заявили, что пока продолжат проводить платежи через "Золотую корону".

США ввели санкции против разработчика "Золотой короны"

"Золотая корона" - один из основных платежных сервисов, которым пользуются россияне для вывода денег за границу и получению средств из-за рубежа после отключения страны от SWIFT и ухода платежных систем Visa и Mastercard.

23 августа Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении разработчика "Золотой короны" - IT-компании "Центр финансовых технологий" (ЦФТ). Теперь с компанией не смогут взаимодействовать юрлица, зарегистрированные в США, а сам ЦФТ лишится возможности вести расчеты в долларах.

Ранее под блокирующие санкции США из-за войны в Украине попал также сервис "Юнистрим", помогавший выводить деньги за рубеж своим российским клиентам.