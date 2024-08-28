Как Кыргызстану решить проблему энергокризиса

В Кыргызстане до конца 2026 года объявлен режим ЧС в энергосекторе. Что привело к энергокризису в стране и какие пути решения могут помочь Бишкеку сократить дефицит электроэнергии, DW рассказали местные эксперты.

В Кыргызстане до конца 2026 года действует режим чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли. Он был введен в августе прошлого года "в целях принятия экстренных мер по выводу КР из энергетического кризиса", связанного с климатическими изменениями, нехваткой генерирующих мощностей и низкой приточностью воды в бассейне реки Нарын (бассейн реки Нарын - один из самых крупных в Евразии, площадью почти 60 тысяч кв. км).

Эксперты поделились с DW мнением, что привело к энергокризису в стране и какие решения могут помочь Кыргызстану сократить дефицит электроэнергии.

Вопросы большой энергетики - вопросы большой политики

Независимый эксперт ТЭК Расул Умбеталиев рассказывает, что в советское время взаимоотношения республик в регионе регулировались в рамках единого энергетического кольца: Кыргызстан поставлял поливную воду в вегетационный период соседним государствам, Узбекистан предоставлял природный газ по льготным ценам, а Казахстан - нефть, мазут и уголь. Но с распадом Советского Союза соглашения по водопользованию, вопросам электропотребления и электроснабжения были разорваны.

Расул Умбеталиев Фото: privat

"Кыргызстан в этом плане остался в трудном положении, потому что у нас не было ни газа, ни нефти, ни мазута, ни угля, поэтому КР начала специализироваться в основном на выработке электроэнергии", - говорит эксперт. Он замечает, что практически со дня суверенитета Кыргызстан так и не ввел новые большие энергетические мощности, не было строительства средних и крупных гидроэлектростанций, что и привело к энергокризису в республике. К тому же запас прочности по выработке электроэнергии со времен Советского Союза уже иссяк, а за 33 года население страны увеличилось на 1,5-2 миллиона человек.

"Особенно дефицит электроэнергии усилился в последние 3-4 года и составляет порядка 3-3,5 млрд кВт⋅ч. Получается, что Кыргызстан вынужден импортировать электроэнергию у других государств - таких как Туркменистан, Казахстан и Россия", - отмечает Умбеталиев. При этом он поясняет, что импортируемая электроэнергия из Туркменистана в Кыргызстан проходит через Узбекистан, который не может пропустить ее в зимний период, поскольку тоже испытывает дефицит электроэнергии, и идет перегрузка линий. Аналогичная ситуация обстоит с электроэнергией из России, которая поступает в КР через Казахстан.

Курпсайская ГЭС на реке Нарын в Кыргызстане (фото из архива) Фото: cc by Ninaras 4.0

По мнению Расула Умбеталиева, для преодоления энергокризиса надо, прежде всего, целесообразно и экономно использовать водно-энергетические ресурсы, а также создать привлекательные условия для инвесторов по строительству гидроэлектростанций - как малых и средних, так и крупных. Эксперт также не исключает возможность восстановления единой энергосистемы Центральной Азии: "Конечно, это энергетическое кольцо было бы очень эффективно и перспективно… Возможно, это было бы таким смягчающим обстоятельством, которое сблизило бы эти государства именно в вопросах нахождения политического, экономического, социального консенсуса". Однако он подчеркивает, что здесь необходима политическая воля, ведь вопросы большой энергетики - вопросы большой политики.

Не только вырабатывать электроэнергию, но и экономить

"Лучше иметь свою энергетическую безопасность, а для этого нужно рассматривать не только вопросы увеличения выработки энергии, но и экономии", - говорит Нурзат Абдырасулова, основательница и президент "Юнисон Групп" - местной аналитической организации, занимающейся вопросами энергоэффективности, изменения климата и устойчивого развития.

Нурзат Абдырасулова Фото: privat

Собеседница DW указывает, что у Бишкека нет целенаправленной государственной политики в области энергоэффективности и энергосбережения. По ее мнению, Кыргызстан может стать хорошим мировым примером по переходу к стопроцентной зеленой энергетике: "У нас есть все предпосылки для этого, потому что мы уже 90 процентов электроэнергии получаем за счет воды". Вместе с тем развитие зеленой экономики даст республике большие перспективы, в том числе доступ к зеленому финансированию.

Кроме того, по словам Абдырасуловой, необходимо провести работу и на законодательном уровне: "С одной стороны, законы, которые регулируют вопросы энергоэффективности, энергосбережения, с другой - стандарты и правила, которые частному сектору, бизнесу, домохозяйствам дадут конкретные рамки или правила игры, каким образом потреблять энергию и какие это может нести с собой плюсы и минусы - тут могут оговариваться как штрафы, так и субсидии".

Диверсификация источников генерации электроэнергии

Эксперт в сфере энергетики Эдилбек Богомбаев считает, что в Кыргызстане идет движение в направлении возобновляемых источников энергии (ВИЭ), то есть диверсификация источников генерации электроэнергии: "У нас монополисты - гидростанции и ТЭЦ, это были два основных источника. Сейчас к ним еще присоединятся малые ГЭС, ветровые и солнечные электростанции". По его словам, до 2030 года в КР по малым ГЭС намерены запустить почти 200 мегаватт. Но основной упор делают на крупные гидроэлектростанции: в 2025 году планируют приступить к строительству Камбаратинской ГЭС-1, которая будет иметь мощность 1860 МВт и производить 5,6 млрд кВт∙ч электроэнергии в год.

Эксперт отмечает, что после 30 лет разговоров о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 в этом вопросе было наконец достигнуто политическое соглашение между тремя странами - Кыргызстаном, Узбекистаном, Казахстаном. По его словам, в таких областях, как энергетика, нескольким странам легче решать проблемы сообща, потому что у них разные источники энергии: в Казахстане - это уголь, в Узбекистане - газ.

Экономический тариф вместо социального

Эдилбек Богомбаев указывает на то, что до сих пор в энергетике действует социальный тариф, а не экономический. Он придерживается точки зрения, что с таким подходом в стране может произойти энергетический коллапс, "потому что нет денег, чтобы купить и отремонтировать оборудование, платить людям достойную зарплату, энергокомпании же вынуждены брать кредиты".

По мнению эксперта, тариф должен быть экономическим, ведь электричество - это товар: "У людей надо ломать подход - отношение к электроэнергии заниженное. Они думают, что это дешевка; но нет, это очень дорогой товар. В Европе, во всем мире никогда не используют электроэнергию на отопление, ее используют только в производственных целях. Потому что, по их расчетам, электроэнергия - это самый дорогой товар".

Однако независимый эксперт ТЭК Расул Умбеталиев настаивает на том, чтобы при повышении тарифов ввести социальное распределение: чтобы богатые платили больше, а бедные - по социальному тарифу. "Есть сверхприбыльные предприятия - это золотодобывающие компании, предприятия по выпуску алкогольных напитков, плавильные заводы, майнинговые компании", - уточняет он, добавляя, что в Кыргызстане за чертой бедности живут порядка 35 процентов населения, и для того, чтобы повышать тарифы на электроэнергию, необходимо провести индексацию пенсий, пособий и зарплат бюджетников в соответствии с уровнем инфляции.