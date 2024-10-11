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Работнице "Уралвагонзавода" назначили 12,5 года за госизмену

Ольга Лебедева
11 октября 2024 г.

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о передаче чертежей "военно-технического характера" Украине. Обвиняемая Виктория Мухаметова получила длительный срок в колонии. Отдельно рассматривается дело ее мужа.

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Производство на "Уралвагонзаводе"
Производство на "Уралвагонзаводе"Фото: Donat Sorokin/Tass/dpa/picture alliance

Свердловский областной суд вынес обвинительный приговор сотруднице нижнетагильского "Уралвагонзавода" Виктории Мухаметовой по делу о госизмене. В пятницу, 11 октября, судья Евгений Шумков приговорил 23-летнюю женщину к 12 годам и шести месяцам колонии общего режима за передачу чертежей украинской стороне, сообщают ТАСС и екатеринбургское издание It's My City.

Кроме того, Мухаметова должна будет выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей, а после освобождения ей на полтора года нельзя будет покидать место жительства.

В материалах ФСБ указывается, что Мухаметова за деньги передавала украинским спецслужбам "сведения военно-технического характера" об одном из предприятий оборонного-промышленного комплекса, которые могут использоваться против ВС РФ в войне против Украины. По информации издания "Коммерсант-Урал", на допросе призналась в передаче чертежей за 100 тысяч рублей.

Дело супругов Мухаметовых

В госизмене также обвиняется супруг Виктории Данил Мухаметов, задержанный вместе с ней в конце марта 2023 года в Екатеринбурге. Его дело рассматривается отдельно и также в закрытом режиме. Производство в отношении Данила Мухаметова ведет судья Андрей Минеев, который ранее приговорил к длительному сроку американского корреспондента Эвана Гершковича.

Виктория Мухаметова работала на "Уралвагонзаводе" оператором копировальных и множительных машин, ее муж - инженером-технологом. После задержания Мухаметовым назначили 12 суток по административной статье из-за нецензурной брани, а на выходе из спецприемника задержали по статье о госизмене.

Об их деле стало известно вскоре после задержания в Екатеринбурге Эвана Гершковича. По данным СМИ, незадолго до этого корреспондент The Wall Street Journal ездил в Нижний Тагил и мог собирать информацию об "Уралвагонзаводе", являющийся крупнейшим в РФ производителем танков. В июле 2024 года Гершкович был приговорен к 16 годам колонии строгого режима, а в начале августа был освобожден в рамках масштабного обмена заключенными.

 

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