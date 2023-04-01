Провал зимнего наступления РФ и все события 402-го дня войны

Украина вводит новые санкции против россиян, РФ председательствует в Совбезе ООН, наместник Киево-Печерской лавры арестован на два месяца.

На 402-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 1 апреля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Российские обстрелы Украины

В течение суток армия России нанесла по территории Украины два ракетных и 25 авиационных ударов, а также совершила шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщил в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

Днем глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что войска РФ нанесли авиаудар по городу Авдеевка в Донецкой области. Ракеты попали в административное здание и инфраструктурный объект. Обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, под российский обстрел попали населенные пункты в Херсонской области. Один местный житель погиб при артиллерийском обстреле Херсона. В селе Казацкое в результате попадания в частный дом ранения получил один человек, сообщил Ермак.

Наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест

Шевченковский суд Киева отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (в миру - Петр Лебедь) под домашний арест на 60 дней. Ранее у него дома прошел обыск. Служба безопасности Украины считает митрополита Павла причастным к разжиганию религиозной розни (статья 161 УКУ), а также оправданию или отрицанию вооруженной агрессии России против Украины (статья 436-2 УКУ).

По словам самого Павла, сотрудники СБУ вручили ему уведомление о подозрении в субботу утром. "Сказали, что я сотрудничаю с Россией, и еще там одно межрелигиозное разжигание, еще говорят, что я проклинал президента. Никогда в жизни этого не было и не будет. Поэтому прошу вас хранить мир. Молитесь, церковь гонят. Ни за что и ни про что", - заявил Павел.

Украина купила у Польши 100 бронемашин Rosomak

Украина купила у Польши 100 восьмиколесных боевых бронированных машин Rosomak, сообщил польский премьер Матеуш Моравецкий. По его словам, покупка будет оплачена деньгами, которые Украине предоставят Евросоюз и США. По данным польской радиостанции Polskie Radio, Моравецкий уже проинформировал об этом заказе выпускающее БТР оборонное предприятие страны.

Украина ввела санкции против 33 граждан и 225 компаний

Украина расширила санкции в связи с российским вторжением, добавив в список 225 компаний и 33 человек. Ограничения подразумевают блокировку активов, аннулирование лицензий, прекращение торговых операций и другие меры. Под санкции попали экс-президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев, арестованный в Украине по делу о госизмене, а также жена и сын зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, Любовь Кабаева, мать гимнастки Алины Кабаевой, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова и гендиректор "Северного потока - 2" Маттиас Варниг, который 30 марта объявил об уходе со своего поста.

Россия в течение апреля будет председателем в Совбезе ООН

Россия с 1 апреля в течение месяца будет председательствовать в Совете Безопасности ООН. Председательствующие страны в Совбезе ООН меняются каждый месяц. Их очередность определяется в алфавитном порядке на английском языке. Председатель Совбеза ООН назначает и открывает заседания, но при этом не имеет власти повлиять на то или иное решение по резолюциям Совета.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что "Россия продолжает нарушать Устав ООН и международное право" и из-за вторжения в Украину "утратила всякое моральное и иное право заседать в Совете Безопасности ООН". Президент Украины назвал председательство РФ "абсурдной и деструктивной" новостью.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в преддверии перехода поста к России назвал это "неудачной первоапрельской шуткой". "Это не просто позор. Это очередной символический удар по основанной на правилах системе международных отношений", - заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Турция одобрила вступление Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Парламент Турции ратифицировал протокол накануне. Таким образом Турция завершила процесс одобрения вступления Финляндии в НАТО.

Финляндия планировала вступить в НАТО одновременно с Швецией, объявив об этом вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Страны подали совместную заявку на вступление в альянс, которую должны были одобрить все страны-участницы. Заявка Швеции по-прежнему не ратифицирована Турцией из-за споров между двумя странами.

Разведка Великобритании: Зимнее наступление РФ провалилось

Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации на войне в Украине назвало провалом российское зимнее наступление в Донбассе. Ведомство напомнило, что в январе глава Генштаба РФ Валерий Герасимов был назначен командующим российским вторжением в Украину, но это назначение не привело к значимым изменениям ситуации на фронте.

"Пребывание Герасимова в должности характеризуется попытками начать зимнее наступление с целью расширения российского контроля на весь Донбасс. Через 80 дней становится все более очевидным, что этот проект провалился", - пишет Минобороны Великобритании.

На нескольких направлениях вдоль линии фронта в Донбассе российские силы "добились лишь незначительных успехов ценой десятков тысяч жертв", в значительной степени растратив свое временное преимущество в личном составе, полученное в результате осенней "частичной мобилизации", указали в британском ведомстве.

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