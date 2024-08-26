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Гражданина Германии обвинили в РФ в контрабанде золота

Олег Соколенко
26 августа 2024 г.

По данным российской таможни, 58-летний гражданин Германии пытался ввезти на территорию РФ золотые слитки стоимостью более 900 тыс. евро. Возбуждено уголовное дело. Немцу грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в 1 млн рублей.

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Гражданина ФРГ обвиняют в незаконном ввозе в РФ слитков золота
Гражданина ФРГ обвиняют в незаконном ввозе в РФ слитков золотаФото: Fotolia/Scanrail

В России возбуждено уголовное дело против гражданина Германии, который, по данным российской таможни, пытался незаконно ввезти в РФ 21 золотой слиток высшей пробы общим весом 13 кг и общей стоимостью более 900 000 евро.

Федеральная таможенная служба РФ сообщила в понедельник, 26 августа, что 58-летний немец пытался провезти груз золота через границу на автодоме, при этом задекларировал только сам автодом. Это произошло на одном из погранпереходов в Псковской области. Сначала таможеники с помощью сканирования обнаружили самые большие слитки, а затем - слитки поменьше, которые находились в багаже среди личных вещей мужчины.

Обвиняемый в контрабанде отправлен под домашний арест, сообщает "Псковское агентство информации". Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет, а также штраф до 1 млн рублей.

МИД ФРГ: В тюрьмах РФ сидит "двузначное число" немцев

В начале августа МИД ФРГ сообщил газете Der Tagesspiegel, что количество немцев, находящихся в заключении в РФ, равно "небольшому двузначному числу". В чем именно они обвиняются - неизвестно. В последние два года власти России не пускают консула Германии в тюрьму к гражданам, имеющим кроме немецкого также российское гражданство - их воспринимают исключительно как граждан РФ.

1 августа в рамках масштабного обмена заключенными между Россией, Беларусью и странами Запада из заключения в РФ были освобождены граждане ФРГ Кевин Лик (Kevin Lick), Дитер Воронин (Dieter Woronin), Герман Мойжес (Hermann Moishes) и Патрик Шёбель (Patrick Schöbel). Последнему грозило в РФ 7 лет тюрьмы за ввоз в страну жевательного мармелада с марихуаной. Беларусь выдала приговоренного властями РБ к расстрелу, а позже помилованного гражданина ФРГ Рико Кригера (Rico Krieger).

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