МИД ФРГ: В тюрьмах РФ остается "двузначное число" немцев

Уже два года власти РФ "отказываются предоставить гражданам, имеющим российское и германское гражданства, прямой консульский доступ в форме посещения в тюрьме".

В российских тюрьмах сегодня находятся, в том числе, и немецкие граждане. Их количество соответствует "двузначному числу в низком сегменте". Такую информацию сообщили немецкой газете Der Tagesspiegel в МИД ФРГ, отказавшись уточнить, в чем именно обвиняют конкретных граждан Германии в России, пишет издание в пятницу, 2 августа.

В течение последних двух лет российские власти "отказываются предоставить гражданам, имеющим двойное, российское и германское, гражданство, прямой консульский доступ в форме посещения в тюрьме, указали также в германском внешнеполитическом ведомстве, отвечая на запрос редакции.

"Они (власти РФ. - Ред.) обращаются с лицами, имеющими российское и иное гражданства, исключительно как с гражданами России", - добавили в МИД ФРГ. В министерстве подчеркивают, что в каждом отдельном случае прикладываются "с напором" усилия, чтобы обеспечить доступ консула к гражданам ФРГ. "Можно ли этим лицам надеяться на то, что и они примут участие в одном из будущих обменов? Абсолютно неясно", - констатирует Der Tagesspiegel.

По данным ООН, сотни людей в России удерживаются в тюрьмах по ложным или политически мотивированным обвинениям. По оценке экспертов Совета ООН по правам человека в Женеве, число таковых заключенных составляет от 700 до 1372 человек.

В июне агентство Reuters передало со ссылкой на данные правительства США, что среди заключенных российских тюрем - по меньшей мере "дюжина" американских граждан.

Масштабный обмен заключенными между РФ, РБ и Западом

1 августа состоялся самый масштабный со времен холодной войны обмен заключенными между Россией, РБ и странами Запада.

При этом Москва выдала западным государствам: политиков Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина, правозащитника Олега Орлова, общественного деятеля Андрея Пивоварова, художницу Сашу Скочиленко, соратников Алексея Навального Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву и Вадима Останина, 19-летнего гражданина ФРГ Кевина Лика (Kevin Lick); фигуранта дела журналиста Ивана Сафронова, имеющего гражданство РФ и ФРГ политолога Дитера Воронина (Dieter Woronin), гражданина ФРГ и РФ Германа Мойжеса (Hermann Moishes ), граждан США Пола Уилана, Эвана Гершковича, Алсу Курмашеву, гражданина Германии Патрика Шёбеля (Patrick Schöbel), которому грозило в РФ 7 лет тюрьмы за ввоз в страну жевательного мармелада с марихуаной. Беларусь выдала приговоренного властями РБ к расстрелу, а позже помилованного гражданина ФРГ Рико Кригера (Rico Krieger).

В Россию же вернулись "убийца из Тиргартена" Вадим Красиков; Владислав Клюшин, осужденный в США на 9 лет по обвинению за компьютерный взлом и мошенничество; Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении на 1 год и 7 месяцев по обвинению в шпионаже; Павел Рубцов, обвиненный в Польше в шпионаже в пользу России; Михаил Микушин, которого в Норвегии обвинили в шпионаже в пользу России; Роман Селезнев, получивший 27 лет заключения в США по обвинению в кибермошенничестве; Вадим Конощенок, которому в США было предъявлено обвинение в контрабанде технологий и американских боеприпасов для ВПК России.