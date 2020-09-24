Протесты в Беларуси: в центре Минска женщины репетируют инаугурацию Тихановской

В Беларуси продолжаются протесты после выборов президента, прошедших 9 августа, и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями субботы, 26 сентября (время московское).

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Участники несанкционированной акции пытались дойти по проспекту Независимости до площади Победы, однако развернулись, не достигнув конечного пункта. Площадь оцеплена силовиками. Протестующие развернулись и двинулись в обратную сторону, в направлении площади Якуба Коласа. При приближении силовиков люди прячутся во дворах и в подъездах жилых домов, передает порал Tut.by.

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Женщины идут колонной по проспекту Независимости в Минске, несмотря на задержания. Проезжающие машины сигналят в знак солидарности. Сам проспект перекрыт на въезд.

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Делегация Совета Федерации (СФ) не поедет в Беларусь на форум регионов. Об этом сообщил глава комитета палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. "Участники форума будут работать по видео-конференц-связи из СФ", - сообщил он. В качестве официальной причины называется рост числа инфицированных коронавирусом.

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На марше в Минске

В районе Комаровского рынка задержана корреспондент Euroradio Юлия Мотузова, сообщила в Telegram Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). У репортера проверили аккредитацию, кроме того, сотрудница радио была в жилете с надписью "Пресса", уточняет Euroradio. По его данным, Мотузова провела в автозаке милиции около 10 минут, затем ее отпустили. По данным БАЖ, задержана также журналистка Мария Гриц.

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В Минске задержаны свыше 10 протестующих, передал корреспондент агентства Reuters с места событий. Портал Tut.by уточняет, что к Комаровскому рынку в Советском районе города приехали пять микроавтобусов, силовики прочесывают рынок.

Задержана оппозиционная активистка Багинская

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Активистка Нина Багинская задержана, сообщают "Наша нива" и Tut.by. По словам очевидцев, на перекрестке около Комаровского рынка перекрыто движение автомобилей.

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К пешеходной зоне у Комаровского рынка подъехали микроавтобусы с людьми в балаклавах и оливковой форме. По сведениям Tut.by, начались задержания. На находящейся поблизости улице Кульман стоит около 10 автомобилей силовиков.

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У Комаровского рынка в Минске стали собираться небольшие группы женщин. Милиционеры предупреждают их о несанкционированном мероприятии и просят разойтись. К площадке пришла 73-летняя белорусская активистка Нина Багинская с бело-красно-белым флагом, ее встретили возгласами "Наш герой!", пишет Tut.by.

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На площади Победы в Минске перекрыты проходы к памятнику, поезда метро не останавливаются на одноименной станции метро.

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Рабочие Минского тракторного завода требуют провести открытые и честные выборы, привлечь к ответственности "причастных к пролитию крови" и прекратить "беспредел и фарс".

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На крыльце Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) проходит сидячая акция протеста, сообщает Tut.by. Еще одна студенческая акция протеста идет около Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ).

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В минском Парке Дружбы Народов начался благотворительный "Забег свободных", собранные средства направят в фонды поддержки протестующих. По информации Tut.by, за небольшой группой бегущих направился микроавтобус с силовиками. По словам очевидцев, двое участников забега были задержаны.

Егор Мартинович на свободе

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Главный редактор белорусского издания "Наша Нива" Егор Мартинович вышел на свободу. У изолятора в переулке Окрестина его встречали несколько десятков человек. Главный редактор "Нашей нивы" бел задержан 23 сентября, в его квартире прошел обыск. По данным супруги Мартиновича, обыск был связан со статьей в "НН" про "диджея перемен" Влада Соколовского. Следственный комитет Беларуси 25 сентября сообщил о расследовании уголовного дела о клевете, по которому Мартинович проходит в статусе подозреваемого.

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В отношении четырех активистов гражданской кампании "Европейская Беларусь" возбуждено уголовное дело об участии в массовых беспорядках, сообщает Telegram-канал кампании. Егор Литвинко, Андрей Войнич, Анастасия Кирик и Павел Юхневич были задержаны в Минске 25 сентября.

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Доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской - Олег Моисеев - отбывает 20 суток административного ареста в изоляторе в переулке Окрестина. Его обвинили в нарушении порядка организации массовых мероприятий и неповиновении законному распоряжению должностного лица, сообщили в Координационном совете белорусской оппозиции. Олег Моисеев был задержан 20 сентября, суд состоялся на следующий день. Защита Моисеева обжалует приговор.

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал Дональда Трампа за то, что тот "отказывается высказаться против действий Лукашенко или предложить свою личную поддержку продемократическому движению". Александра Лукашенко американский политик назвал диктатором, а церемонию его инаугурации - постыдной.

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Ставшее вирусным видео "Искусственный интеллект снимает маски с ОМОНа", опубликованное на YouTube 24 сентября, набрало уже более 850 000 просмотров. На видео белорусский художник и разработчик игр Андрей Максимов продемонстрировал компьютерную программу, позволяющую по видимой части лица найти личные данные сотрудника ОМОН и даже восстановить лицо на исходной фотографии. Максимов в своем видео призывает силовиков отказаться выполнять приказы по разгону протестующих.

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, выступая в видеозаписи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Европейский Союз не признает результаты выборов и осуждает жестокое подавление оппозиции и мирных протестов. "Репрессии и запугивания должны прекратиться, а все, кто за ними стоит, должны быть привлечены к ответственности и наказаны", – сказал Мишель. От лица ЕС он выразил поддержку народу Беларуси, который имеет право "выбирать свое будущее". По мнению Мишеля, единственный выход из сложившейся ситуации - национальный диалог при поддержке ОБСЕ.

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В субботу в Минске на площади Победы оппозиция планирует провести репетицию инаугурации Светланы Тихановской. Ранее об этой акции сообщил Telegram-канал "Беларусь головного мозга". "Дорогие женщины! Приглашаем всех вас в эту субботу провести репетицию инаугурации в честь вступления в должность президента Светланы Тихановской", - говорится в публикации.

МИД Украины видит серьезные риски в укреплении сотрудничества Лукашенко с Москвой

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что его заявление, сделанное ранее, о том, что тайная инаугурация Александра Лукашенко не означает его признание легитимным президентом Беларуси, является официальной позицией Украины.Об этом министр заявил в эфире телепрограммы "Свобода слова Савика Шустера". "Мы с самого начала заняли очень четкую позицию. Мы присоединились к оценкам ЕС", - сказал Кулеба. Министр также заявил, что Украина видит серьезные риски для себя в укреплении сотрудничества Александра Лукашенко с Россией.



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Светлана Тихановская

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская осудила действия властей против представителей независимых и иностранных СМИ. При этом она напомнила о лишении аккредитации ряда СМИ, депортации репортеров, насилии по отношению к журналистам. В то же время она выразила восхищение белорусскими журналистами. "Бесстрашные, они продолжают выполнять свою работу, несмотря на давление, угрозы и аресты. Режим боится правды. Именно благодаря журналистам мир узнал о том, что происходило в Минске в августе и продолжает происходить каждый день", - цитирует слова Тихановской Telegram-канал "Пул первой". "В новой Беларуси нет места преследованию журналистов. В новой Беларуси нет места цензуре. В новой Беларуси журналисты будут контролировать власть, и никто не будет иметь права им в этом мешать", - заявила она.

Хроника протестов в Беларуси 25 сентября

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