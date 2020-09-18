Протесты в Беларуси: в Минске ожидаются субботний женский марш и районные шествия

В Беларуси продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями субботы, 19 сентября (время московское).

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В Минске и других городах Беларуси в субботу, 19 сентября, ожидаются новые протестные акции. Во второй половине дня у Комаровского рынка должен начаться "уже традиционный женский марш", сообщает Telegram-канал NEXTA Live. "Фишкой должно стать максимальное количество яркой одежды, блесток и не менее ярких транспарантов", - подчеркивается в сообщении.

Одновременно должны начаться "марши по собственным районам Минска и других городов". 19 сентября - это также годовщина принятия Верховным советом Беларуси (в 1991 году) бело-красно-белого флага и герба "Погоня" в качестве национальных символов.

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Кипр вновь наложил вето на санкции ЕС против Беларуси. Это произошло в пятницу, 18 сентября, на встрече послов стран-участниц Евросоюза в Брюсселе, сообщает агентство AFP со ссылкой на дипломатический источник. Санкционный список ЕС, который включает примерно 40 человек, ответственных за фальсификацию белорусских выборов и насилие против мирных демонстрантов, не может вступить в силу уже около двух недель, так как решение об этом должно быть принято единогласно всеми 27 странами Евросоюза. Кипр уже налагал вето 10 сентября, мотивируя это своим стремлением добиться введения санкций против Турции, ведущей разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря.

Хроника протестов в Беларуси 18 сентября

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