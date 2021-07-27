Протестовавшие в Северной Осетии получили реальные сроки

Пять жителей Северной Осетии, участвовавших в акциях во Владикавказе протеста против коронавирусных ограничений в апреле 2020 года, получили реальные сроки лишения свободы. О вынесении приговора сообщил сайт Ленинского районного суда Ростова-на-Дону во вторник, 27 июля.

Все пятеро были признаны виновными в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ). Лишь двое из подсудимых полностью признали свою вину, остальные признавать ее в полном объеме отказались. Аслан Гасиев и Заза Царитов получили по пять лет, Давид Окруашвили и Артур Бугулов - пять лет и три месяца, Магомед Кадыров - пять с половиной лет лишения свободы.

Судебные процессы проходили в Ростове-на-Дону, куда их перенесли из Владикавказа по ходатайству Генпрокуратуры, уточняет "Коммерсант".

Протесты в Северной Осетии

20 апреля 2020 года около 2500 человек вышли в центр Владикавказа на несанкционированную акцию, протестуя против антиковидных мер, введенных в связи с распространением SARS-CoV-2. Они требовали финансово поддержать людей, потерявших доходы из-за эпидемии.

Произошли стычки протестующих с полицией и Росгвардией, вытеснявших людей с площади. Административный арест от трех до 15 суток получили 46 участников акции протеста.

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