Коронавирус: Китай блокирует въезд экспертов ВОЗ

Въезд в Китай экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые намереваются исследовать происхождение вируса SARS-CoV-2, был в очередной раз отложен Пекином. Выступая перед журналистами в среду, 6 января, пресс-секретарь МИД КНР заявила, что подготовка к приему экспертов пока не завершена.

"Нам необходимо преодолеть ряд трудностей, чтобы закончить внутреннюю подготовку (для приема команды экспертов ВОЗ. - Ред.) и создать хорошие условия для специалистов, которые приедут в Китай", - подчеркнула она, добавив, что правительство КНР продолжает консультации с ВОЗ на эту тему. Речь идет не только о визах, но и о подготовке определенных встреч и некоторых других деталях экспедиции, уточнили в МИД КНР.

Почему Китай отказал во въезде экспертам ВОЗ

Днем ранее, 5 января, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая в Женеве, сообщил, что Китай в последнюю минуту отказал сотрудникам организации во въезде. Двое из них, по словам Гебрейесуса, уже отправились в путь и вынуждены были прервать командировку. Один из них вернулся домой, другой временно остановился в третьей стране.

По словам координатора программ ВОЗ по оказанию экстренной помощи Майкла Райена, причиной отказа во въезде стало отсутствие у исследователей некоторых документов, которые Пекин запросил у них в последний момент.

Вопрос о происхождении коронавируса

Переговоры с Пекином о возможности экспертов ВОЗ провести исследование происхождения коронавируса в Китае начались несколько месяцев назад. До сих пор они продвигаются очень медленно. Каждый из заявленных участников экспедиции должен получить разрешение на свою работу у китайской стороны.

В ходе командировки в КНР сотрудники ВОЗ намереваются, кроме прочего, посетить город Ухань, где впервые был выявлен новый коронавирус. Между тем в последнее время китайские власти все чаще распространяют информацию о том, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий опасное легочное заболевание COVID-19, существовал в других странах еще до того, как был выявлен в КНР в декабре 2019 года. В качестве одного из доказательств этой теории китайские эксперты ссылаются на наличие следов вируса на замороженных продуктах.

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