Коронавирус: Китай блокирует въезд экспертов ВОЗ

Въезд в Китай экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые намереваются исследовать происхождение вируса SARS-CoV-2, был в очередной раз отложен Пекином. Выступая перед журналистами в среду, 6 января, пресс-секретарь МИД КНР заявила, что подготовка к приему экспертов пока не завершена.
"Нам необходимо преодолеть ряд трудностей, чтобы закончить внутреннюю подготовку (для приема команды экспертов ВОЗ. - Ред.) и создать хорошие условия для специалистов, которые приедут в Китай", - подчеркнула она, добавив, что правительство КНР продолжает консультации с ВОЗ на эту тему. Речь идет не только о визах, но и о подготовке определенных встреч и некоторых других деталях экспедиции, уточнили в МИД КНР.
Почему Китай отказал во въезде экспертам ВОЗ
Днем ранее, 5 января, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая в Женеве, сообщил, что Китай в последнюю минуту отказал сотрудникам организации во въезде. Двое из них, по словам Гебрейесуса, уже отправились в путь и вынуждены были прервать командировку. Один из них вернулся домой, другой временно остановился в третьей стране.
По словам координатора программ ВОЗ по оказанию экстренной помощи Майкла Райена, причиной отказа во въезде стало отсутствие у исследователей некоторых документов, которые Пекин запросил у них в последний момент.
Вопрос о происхождении коронавируса
Переговоры с Пекином о возможности экспертов ВОЗ провести исследование происхождения коронавируса в Китае начались несколько месяцев назад. До сих пор они продвигаются очень медленно. Каждый из заявленных участников экспедиции должен получить разрешение на свою работу у китайской стороны.
В ходе командировки в КНР сотрудники ВОЗ намереваются, кроме прочего, посетить город Ухань, где впервые был выявлен новый коронавирус. Между тем в последнее время китайские власти все чаще распространяют информацию о том, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий опасное легочное заболевание COVID-19, существовал в других странах еще до того, как был выявлен в КНР в декабре 2019 года. В качестве одного из доказательств этой теории китайские эксперты ссылаются на наличие следов вируса на замороженных продуктах.
Смотрите также:
-
Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Уханьские рынки снова ожили
С января 2020 года Ухань был изолирован от внешнего мира почти одиннадцать недель. Мегаполис в центральном Китае стал первым в мире крупным очагом заражения коронавирусом. К середине мая из более чем 80 000 официально зарегистрированных в Китае случаев инфицирования 50 000 приходилось на Ухань. Спустя почти год после этого уличные рынки города снова ожили.
-
Ухань через год после начала пандемии коронавируса
В Ухане опять танцуют в парках
Во время локдауна некоторым жителям города даже ни разу не разрешили покинуть их дома. Теперь вкус к нормальной жизни вновь вернулся в Ухань, и пары снова встречаются, чтобы потанцевать в парках. Уже несколько месяцев в Ухане не было новых случаев заражения коронавирусом, которые произошли на локальном уровне, сообщает агентство Reuters.
-
Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Рынок в Ухане - место начала пандемии?
Мясо, в том числе диких животных, рыба, морепродукты, экзотические овощи - все это предлагали на рынке в Ухане (на фото в верхнем левом углу). Его закрыли 1 января 2020 года из-за роста числа случаев загадочного заболевания легких. Их цепочку можно проследить до контакта с рынком. Какую роль этот рынок сыграл во вспышке пандемии коронавируса, пока окончательно не выяснено.
-
Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Ресторан открыт, продукты подорожали
Владелец ресторана Лай Юнь каждый день ходил на тот рынок, чтобы закупить необходимые продукты. "Я отправлял детей в школу, завтракал и отправлялся на рынок", - вспоминает 38-летний мужчина. Его ресторан специализируется на японской кухне и с июня снова открыт. Но некоторые из ингредиентов теперь стоят в пять раз дороже. "Наша цель на следующий год - просто выжить", - делится Лай Юнь.
-
Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Уханьский рынок - оазис для очкариков
Но рынок в Ухане полностью не прекратил работу. Если все магазины, находящиеся на первом этаже, закрыты, то на второй этаж идут покупатели. Но продают там только очки и материалы для специалистов- оптиков. "Может быть, некоторые люди чувствуют тревогу, находясь здесь и вспоминая события прошлого года, но сейчас это просто пустое здание", - говорит продавец, пожелавший не называть свое имя.
-
Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Будьте осторожны при употреблении!
Свежие продукты уже давно продаются в других местах Уханя. Даже если эти продавцы (на фото) и используют защитные маски и перчатки, соблюдение требований гигиены в данном случае оставляет желать лучшего. Антисанитария и продажа испорченных продуктов были постоянной проблемой на ныне закрытом рынке Уханя.
-
Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Без защитной маски только клоун
Большинство уханьцев ходят в масках по улицам. После того, как в некоторых регионах КНР вновь были случаи обнаружения коронавируса, жители города стали более осторожными, делится 29-летний учитель английского языка Йен. "Теперь мы снова используем на работе маски, - рассказал он DW. - А многие начинают запасаться ими, а также дезинфицирующими гелями и другими средствами защиты".
Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов