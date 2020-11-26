 Коронавирус: Китай блокирует въезд экспертов ВОЗ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.01.2021

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Мир

Коронавирус: Китай блокирует въезд экспертов ВОЗ

Задержку с выдачей разрешения на въезд в Китай экспертов ВОЗ, которые намереваются изучить происхождение коронавируса, Пекин объясняет трудностями с подготовкой к их приему.

Рыбный рынок в Ухане, Китай

В Китае коронавирус впервые был выявлен на рынке в Ухане

Въезд в Китай экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые намереваются исследовать происхождение вируса SARS-CoV-2, был в очередной раз отложен Пекином. Выступая перед журналистами в среду, 6 января, пресс-секретарь МИД КНР заявила, что подготовка к приему экспертов пока не завершена.

"Нам необходимо преодолеть ряд трудностей, чтобы закончить внутреннюю подготовку (для приема команды экспертов ВОЗ. - Ред.) и создать хорошие условия для специалистов, которые приедут в Китай", - подчеркнула она, добавив, что правительство КНР продолжает консультации с ВОЗ на эту тему. Речь идет не только о визах, но и о подготовке определенных встреч и некоторых других деталях экспедиции, уточнили в МИД КНР.

Почему Китай отказал во въезде экспертам ВОЗ

Днем ранее, 5 января, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая в Женеве, сообщил, что Китай в последнюю минуту отказал сотрудникам организации во въезде. Двое из них, по словам Гебрейесуса, уже отправились в путь и вынуждены были прервать командировку. Один из них вернулся домой, другой временно остановился в третьей стране.

По словам координатора программ ВОЗ по оказанию экстренной помощи Майкла Райена, причиной отказа во въезде стало отсутствие у исследователей некоторых документов, которые Пекин запросил у них в последний момент.

Вопрос о происхождении коронавируса

Переговоры с Пекином о возможности экспертов ВОЗ провести исследование происхождения коронавируса в Китае начались несколько месяцев назад. До сих пор они продвигаются очень медленно. Каждый из заявленных участников экспедиции должен получить разрешение на свою работу у китайской стороны.

В ходе командировки в КНР сотрудники ВОЗ намереваются, кроме прочего, посетить город Ухань, где впервые был выявлен новый коронавирус. Между тем в последнее время китайские власти все чаще распространяют информацию о том, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий опасное легочное заболевание COVID-19, существовал в других странах еще до того, как был выявлен в КНР в декабре 2019 года. В качестве одного из доказательств этой теории китайские эксперты ссылаются на наличие следов вируса на замороженных продуктах.

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    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Уханьские рынки снова ожили

    С января 2020 года Ухань был изолирован от внешнего мира почти одиннадцать недель. Мегаполис в центральном Китае стал первым в мире крупным очагом заражения коронавирусом. К середине мая из более чем 80 000 официально зарегистрированных в Китае случаев инфицирования 50 000 приходилось на Ухань. Спустя почти год после этого уличные рынки города снова ожили.

  • Пары танцуют в одном из парков Уханя

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    В Ухане опять танцуют в парках

    Во время локдауна некоторым жителям города даже ни разу не разрешили покинуть их дома. Теперь вкус к нормальной жизни вновь вернулся в Ухань, и пары снова встречаются, чтобы потанцевать в парках. Уже несколько месяцев в Ухане не было новых случаев заражения коронавирусом, которые произошли на локальном уровне, сообщает агентство Reuters.

  • Рынок в Ухане, снятый с воздуха

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Рынок в Ухане - место начала пандемии?

    Мясо, в том числе диких животных, рыба, морепродукты, экзотические овощи - все это предлагали на рынке в Ухане (на фото в верхнем левом углу). Его закрыли 1 января 2020 года из-за роста числа случаев загадочного заболевания легких. Их цепочку можно проследить до контакта с рынком. Какую роль этот рынок сыграл во вспышке пандемии коронавируса, пока окончательно не выяснено.

  • Владелец ресторана Лай Юнь

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Ресторан открыт, продукты подорожали

    Владелец ресторана Лай Юнь каждый день ходил на тот рынок, чтобы закупить необходимые продукты. "Я отправлял детей в школу, завтракал и отправлялся на рынок", - вспоминает 38-летний мужчина. Его ресторан специализируется на японской кухне и с июня снова открыт. Но некоторые из ингредиентов теперь стоят в пять раз дороже. "Наша цель на следующий год - просто выжить", - делится Лай Юнь.

  • Магазины, торгующие очками

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Уханьский рынок - оазис для очкариков

    Но рынок в Ухане полностью не прекратил работу. Если все магазины, находящиеся на первом этаже, закрыты, то на второй этаж идут покупатели. Но продают там только очки и материалы для специалистов- оптиков. "Может быть, некоторые люди чувствуют тревогу, находясь здесь и вспоминая события прошлого года, но сейчас это просто пустое здание", - говорит продавец, пожелавший не называть свое имя.

  • Люди чистят и разделывают рыбу прямо на полу и дренажных решетках на рынке

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Будьте осторожны при употреблении!

    Свежие продукты уже давно продаются в других местах Уханя. Даже если эти продавцы (на фото) и используют защитные маски и перчатки, соблюдение требований гигиены в данном случае оставляет желать лучшего. Антисанитария и продажа испорченных продуктов были постоянной проблемой на ныне закрытом рынке Уханя.

  • Девочка пожимает руку клоуну на одной из улиц Уханя

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Без защитной маски только клоун

    Большинство уханьцев ходят в масках по улицам. После того, как в некоторых регионах КНР вновь были случаи обнаружения коронавируса, жители города стали более осторожными, делится 29-летний учитель английского языка Йен. "Теперь мы снова используем на работе маски, - рассказал он DW. - А многие начинают запасаться ими, а также дезинфицирующими гелями и другими средствами защиты".

    Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов


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