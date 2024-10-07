"Проект": Путин не приезжает в Сочи, опасаясь дронов ВСУ

Президент РФ Владимир Путин все больше опасается за свою жизнь из-за атак украинских дронов, которые научились преодолевать расстояния в тысячи километров, обходя системы ПВО, говорится в расследовании издания "Проект".

Президент России Владимир Путин перестал посещать одну из своих любимых резиденций - "Бочаров ручей" в Сочи- из-за страха погибнуть в результате удара украинского беспилотника. Об этом говорится в расследовании издания "Проекта", обнародованном в понедельник, 7 октября - день рождения Путина.

По данным "Проекта", Путин до начала объявленной им полномасштабной войны против Украины проводил в "Бочаровом ручье" примерно один месяц ежегодно, в основном в "бархатный сезон" осенью. Кроме того, у Путина, как отмечает издание, была традиция именно в этом месте праздновать 12 мая день рождения бывшей гимнастки Алины Кабаевой - матери двух его сыновей.

Ситуация поменялась осенью 2023 года

В исследовании говорится, что в первый год войны Путин не изменял своим привычкам, принимая в резиденции президентов Турции, Азербайджана и Казахстана, премьера Армении и правителя Беларуси. Но всё резко изменилось в 2023 году, когда Сочи начали активно атаковать беспилотники. Так, 20 сентября того же года близ сочинского аэропорта из-за удара дрона взорвалась цистерна с топливом. Новые атаки произошли 1 и 14 октября: в первом случае украинская разведка утверждала, что БПЛА попал на территорию аэропорта - по вертолетной площадке, которой мог пользоваться российский президент во время своих визитов.

Владимир Путин был в Сочи между атаками, на свой прошлый день рождения, где, среди прочего, провел встречу с главой непризнанной Абхазии Асланом Бжанией. Именно тогда он осознал угрозу и испугался, сообщают расследователи, ссылаясь на информацию от "знакомого президента". Официально Путин пробыл здесь лишь восемь дней за год, очем свидетельствует информация на сайте Кремля: последний раз он был в Сочи в марте 2024 года - для встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

"Проект": в сочинской резиденции Путина снесли главное здание

В феврале 2024 года в резиденции президента РФ "Бочаров ручей" в Сочи начали сносить главное здание, выяснил "Проект", изучив спутниковые снимки. Согласно этим данным, снос здания завершился в марте. Сейчас на его месте - котлован, вокруг которого работает строительная техника, следует из фотографий, сделанных в мае.

Именно в этом здании в 2008 году Путин принимал президента США Джорджа Буша-младшего, а с 2014 года проводил регулярные совещания с руководством министерства обороны. Однако с 2022 года эти встречи уже не проводились, уточняют журналисты.

При этом встречу с Рафаэлем Гросси и гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым 6 марта 2024 года Путин провел в другом здании, оно было построено у южной границы резиденции после Олимпиады в Сочи в 2014 году и называется "Бочаров ручей - 2", говорится в расследовании.

СМИ: У Путина есть еще несколько резиденций и персональная железная дорога

Помимо сочинской резиденции, у Путина есть дворец на мысе Идокопас на побережье Черного моря под Геленджиком, о строительстве которого подробно рассказал в 2021 году Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). Сам Путин отрицал, что дворец принадлежит ему. Владельцем дворца объявил себя миллиардер и друг президента Аркадий Ротенберг, который заявил, что планирует сделать из него апарт-отель.

У Путина имеются также еще две официальные резиденции - в Ново-Огарево в Подмосковье и на Валдае. В феврале 2023 года "Проект" рассказал, что обнаружил недалеко от валдайской резиденции охраняемую железнодорожную станцию с вертолетной площадкой. По данным журналистского расследования, персонально для Путина построили сеть секретных железных дорог, по которым тот передвигается на бронированном поезде.