В Феодосии после атаки дронов ВСУ загорелась нефтебаза

Украинские дроны атаковали нефтебазу в аннексированном Крыму. Этот морской нефтяной терминал - крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.

В аннексированном Крыму в ночь на понедельник, 7 октября, вспыхнул сильный пожар на нефтебазе в Феодосии, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко. "Жертв и пострадавших нет. Работают расчеты МЧС", - приводит его слова оперативный штаб Крыма. Причина возгорания официально не называется.

По сведениям Telegram-канала Astra, нефтебазу в Феодосии атаковали украинские беспилотники.

Мощные взрывы в городе прогремели около 4.25 утра. После этого в районе нефтяного хранилища возникли огненное зарево и дым, рассказали Telegram-каналу Shot местные жители.

Между тем власти города из-за сильного пожара перекрыли движение по улицам Геологической и Федько от перекрестка с Керченской трассой до района автовокзала. "Крымский ветер", ссылаясь на очевидцев, сообщил, что ночью в Крыму были также атакованы военные аэродромы Саки и Бельбек.

Крупнейшая в Крыму база по перевалке нефтепродуктов

Попавшая под удар дронов нефтебаза в Феодосии - АО "Морской нефтяной терминал" - крупнейшая в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. Объем ее резервуарных емкостей составляет 250 тыс. кубических метров. Всего на аннексированном Россией полуострове два таких терминала. Второй находится в Севастополе.

Атакованный терминал расположен на восточной окраине Феодосии, недалеко от поселка Береговое. В марте украинские дроны уже атаковали этот объект. Тогда был поврежден магистральный трубопровод для перекачки топлива. Этот же терминал подвергался атакам в декабре и ноябре 2023 года.

Генштаб ВСУ подтвердил удар по терминалу

Генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии, отметив, что эта нефтебаза используется в том числе "для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ". "Задание выполнено подразделениями ракетных войск вооруженных вил Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны Украины. Меры по подрыву военно-экономического потенциала РФ продолжаются, - заявили в ВСУ.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 7 октября российские силы ПВО сбили 21 беспилотник, в том числе 12 над Крымом. Об атаке дронов на нефтебазу в Феодосии в утренней сводке ведомства не сообщается.