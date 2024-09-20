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МАГАТЭ призывает Россию немедленно деоккупировать ЗАЭС

Виталий Кропман
20 сентября 2024 г.

МАГАТЭ призывает к немедленному выводу военного и другого персонала РФ с территории ЗАЭС и возвращению станции под контроль Киева. Кроме того, агентство требует неограниченный доступ ко всем объектам на станции.

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Российский военный на Запорожской АЭС (фото из архива)
Российский военный на Запорожской АЭС (фото из архива)Фото: Andrey Borodulin/AFP

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время своей 68-й сессии в пятницу, 20 октября, 65 голосами одобрила резолюцию "Ядерная безопасность, защищенность и гарантии в Украине". Соавторами документа выступили 52 государства - члены агентства.

Как говорится в документе, украинские атомные станции, среди которых и Запорожская АЭС, должны функционировать под полным суверенным контролем Украины. МАГАТЭ призывает к немедленному выводу военного и другого персонала РФ с территории ЗАЭС и возвращению станции под контроль Киева для обеспечения ее безопасности. При этом до момента возвращения ЗАЭС под контроль Украины от России требуется обеспечить МАГАТЭ неограниченный доступ ко всем объектам на станции. Со своей стороны МАГАТЭ обязуется и дальше оказывать политическую, финансовую и материально-техническую помощь Украине для обеспечения безопасной работы атомных объектов.

Зеленский приветствовал решение МАГАТЭ

Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил МАГАТЭ за принятие резолюции в поддержку ядерной безопасности Украины. В своем аккаунте в соцсети Х глава государства указал, "что Россия - единственный террористический режим в мире, который украл атомную электростанцию, являющуюся крупнейшей АЭС в Европе, превратил ее в военную базу и продолжает использовать для ядерного шантажа".

Зеленский уверен, что только коллективная решимость и принципиальные действия смогут заставить Россию прекратить шантаж и террор. "В этом должно быть заинтересовано каждое государство, которое придерживается Устава ООН и общечеловеческих принципов, ради международного мира и безопасности", - подчеркнул президент Украины.

Оккупация ЗАЭС российскими военными

Запорожская АЭС - крупнейшая атомная электростанция в Украине и Европе. Станция была оккупирована российскими военными в первые недели полномасштабного вторжения. Ситуация на ЗАЭС вызывает серьезные опасения. Станция несколько раз оказывалась на грани блэкаута из-за продолжающихся в ее районе боевых действий.

 

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