  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Центр Ходорковского рассказал о сыновьях Путина и Кабаевой

Сергей Ромашенко
4 сентября 2024 г.

По сведению центра "Досье", сыновей президента РФ и олимпийской чемпионки зовут Иван и Владимир. Они живут преимущественно в президентской резиденции на Валдае.

https://p.dw.com/p/4kGuV
Олимпийская чемпионка Алина Кабаева
Олимпийская чемпионка Алина КабаеваФото: Gavriil Grigorov/TASS/dpa/picture alliance

Центр "Досье", основанный бывшим российским олигархом, а ныне оппозиционером Михаилом Ходорковским, выяснил имена двух предполагаемых сыновей президента РФ Владимира Путина и олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. По сведениям издания, их зовут Иван и Владимир. Иван родился в 2015 году, а Владимир - в 2019-м. В материале, обнародованном в среду, 4 сентября, говорится, что эта информация получена от источника из обслуживающего персонала, работающего в президентских резиденциях.

Собеседник издания живет в резиденциях и часто видит предполагаемых сыновей президента, утверждается в публикации. Журналисты отмечают, что проверили биографию источника и убедились, что тот "действительно работает в семье Путина". Детали его рассказа удалось верифицировать с помощью публикаций в соцсетях, банковских выписок и данных из государственных баз.

Жизнь в изоляции

По сведениям "Досье", Иван и Владимир живут преимущественно в президентской резиденции на Валдае, они не посещают школы и детские сады, с ними рядом находятся гувернеры, няни и тренеры. Предполагаемые сыновья Путина живут в главном доме вместе с родителями, гувернеры и тренеры - в отдельных зданиях. У детей есть свои машины с водителями, а учителя и прислуга передвигаются на других автомобилях. "Досье" утверждает, что иногда в резиденции появляются другие дети - чаще всего друзей Кабаевой. По вечерам Путин играет со старшим сыном в хоккей - для этого на Валдае построили хоккейную площадку.

Журналисты обнаружили на сайте агентства English Nanny, которое подбирает персонал для обеспеченных семей из России, объявление, в котором говорится о наборе работников в "президентскую семью". В начале года туда искали учителей английского языка с проживанием для двух мальчиков четырех и восьми лет, что соответствует возрасту предполагаемых сыновей Путина. Предлагаемая зарплата - 7700 евро в месяц. В объявлении отмечается, что предпочтение отдается кандидатам с паспортом ЮАР. Покидать территорию, где живет семья, запрещено. Собеседование с кандидатом проводит ассистент семьи.

В расследовании утверждается, что учителей регистрируют через "Мой медицинский центр" - сеть частных клиник, в которых лечили наемников частной военной компании "Вагнер" и знакомых Путина. "Досье" называет имя одной из учительниц - это гражданка Боснии и Герцеговины София Божич, которая преподает немецкий. В семье Путина она работает как минимум четыре года. По словам источника "Досье", в начале 2024-го персонал обсуждал возможность отправки Ивана в сочинский лицей "Сириус", но пока этого не произошло.

Семейная жизнь Путина

Весной 2022 года швейцарская газета SonntagsZeitung писала, что Кабаева в 2015 и 2019 годах родила двух мальчиков, отец которых - Владимир Путин. Газета ссылалась на знакомого врача, принимавшего роды оба раза. Издание "Проект" сообщало, что Кабаева через подставных лиц владеет недвижимостью на 120 млн долларов США, в том числе деревянным домом на территории резиденции Путина на Валдае.

Слухи о близких отношениях Кабаевой и Путина циркулируют с середины 2000-х годов. Президент России и бывшая спортсменка никогда публично об этом не говорили. Владимир Путин жил в официальном браке с Людмилой Путиной, они объявили о разводе в 2013 году.

2 сентября Путин во время открытого урока в Кызыле упомянул "маленьких членов семьи", которые свободно говорят по-китайски. Он не пояснил, кого именно имеет в виду. В браке с Людмилой Путиной у президента родились две дочери - Мария Воронцова и Катерина Тихонова, у них есть свои дети.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

ЦИК объявил Владимира Путина победителем выборов президента РФ с 87,28 процентами голосов. На Западе эти выборы назвали недемократичными, но российского правителя больше волнует другое. Карикатура DW.

Российская политика-2024 - в карикатурах DW

Российская политика-2024 - в карикатурах DW

В галерее DW - реакции в виде политических карикатур на последние события в России.
Политика8 февраля 2023 г.24 фото
external

Эколог о "дворце Путина", аквадискотеке и флешке, спрятанной в ботинок

Эколог о "дворце Путина", аквадискотеке и флешке, спрятанной в ботинок

Экологи Краснодарского края давно наблюдают за строительством объекта, про который снял фильм Алексей Навальный. Дмитрий Шевченко рассказал DW, как он побывал во "дворце для Путина" и смог уйти с охраняемой территории со спрятанной в ботинок флешкой со снимками.
Политика21 января 2021 г.08:42 мин.
Владимир Путин пожимает руку Алине Кабаевой в 2008 году

Расследование "Проекта": финансы Владимира Путина и терем Алины Кабаевой

Расследование "Проекта": финансы Владимира Путина и терем Алины Кабаевой

В расследовании издания рассказывается, как Владимир Путин заработал миллионы евро.
Политика28 февраля 2023 г.
Показать еще