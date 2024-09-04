Центр Ходорковского рассказал о сыновьях Путина и Кабаевой

Центр "Досье", основанный бывшим российским олигархом, а ныне оппозиционером Михаилом Ходорковским, выяснил имена двух предполагаемых сыновей президента РФ Владимира Путина и олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. По сведениям издания, их зовут Иван и Владимир. Иван родился в 2015 году, а Владимир - в 2019-м. В материале , обнародованном в среду, 4 сентября, говорится, что эта информация получена от источника из обслуживающего персонала, работающего в президентских резиденциях.

Собеседник издания живет в резиденциях и часто видит предполагаемых сыновей президента, утверждается в публикации. Журналисты отмечают, что проверили биографию источника и убедились, что тот "действительно работает в семье Путина". Детали его рассказа удалось верифицировать с помощью публикаций в соцсетях, банковских выписок и данных из государственных баз.

Жизнь в изоляции

По сведениям "Досье", Иван и Владимир живут преимущественно в президентской резиденции на Валдае, они не посещают школы и детские сады, с ними рядом находятся гувернеры, няни и тренеры. Предполагаемые сыновья Путина живут в главном доме вместе с родителями, гувернеры и тренеры - в отдельных зданиях. У детей есть свои машины с водителями, а учителя и прислуга передвигаются на других автомобилях. "Досье" утверждает, что иногда в резиденции появляются другие дети - чаще всего друзей Кабаевой. По вечерам Путин играет со старшим сыном в хоккей - для этого на Валдае построили хоккейную площадку.

Журналисты обнаружили на сайте агентства English Nanny, которое подбирает персонал для обеспеченных семей из России, объявление, в котором говорится о наборе работников в "президентскую семью". В начале года туда искали учителей английского языка с проживанием для двух мальчиков четырех и восьми лет, что соответствует возрасту предполагаемых сыновей Путина. Предлагаемая зарплата - 7700 евро в месяц. В объявлении отмечается, что предпочтение отдается кандидатам с паспортом ЮАР. Покидать территорию, где живет семья, запрещено. Собеседование с кандидатом проводит ассистент семьи.

В расследовании утверждается, что учителей регистрируют через "Мой медицинский центр" - сеть частных клиник, в которых лечили наемников частной военной компании "Вагнер" и знакомых Путина. "Досье" называет имя одной из учительниц - это гражданка Боснии и Герцеговины София Божич, которая преподает немецкий. В семье Путина она работает как минимум четыре года. По словам источника "Досье", в начале 2024-го персонал обсуждал возможность отправки Ивана в сочинский лицей "Сириус", но пока этого не произошло.

Семейная жизнь Путина

Весной 2022 года швейцарская газета SonntagsZeitung писала, что Кабаева в 2015 и 2019 годах родила двух мальчиков, отец которых - Владимир Путин. Газета ссылалась на знакомого врача, принимавшего роды оба раза. Издание "Проект" сообщало, что Кабаева через подставных лиц владеет недвижимостью на 120 млн долларов США, в том числе деревянным домом на территории резиденции Путина на Валдае.

Слухи о близких отношениях Кабаевой и Путина циркулируют с середины 2000-х годов. Президент России и бывшая спортсменка никогда публично об этом не говорили. Владимир Путин жил в официальном браке с Людмилой Путиной, они объявили о разводе в 2013 году.

2 сентября Путин во время открытого урока в Кызыле упомянул "маленьких членов семьи", которые свободно говорят по-китайски. Он не пояснил, кого именно имеет в виду. В браке с Людмилой Путиной у президента родились две дочери - Мария Воронцова и Катерина Тихонова, у них есть свои дети.