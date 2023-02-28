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Владимир Путин и Алина Кабаева
Владимир Путин и Алина КабаеваФото: Sergei Chirikov/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

"Проект" о финансах Путина и тереме Кабаевой

Ирина Николаева
1 ч. назад

В расследовании издания рассказывается, как Владимир Путин заработал миллионы евро.

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Во вторник, 28 февраля, независимое издание "Проект" опубликовало две части расследования "Железные маски" о финансовой сети, посредством которой происходило обогащение Владимира Путина и его ближайшего окружения. Расследование основано на верифицированных документах, предоставленных "Проекту" источником, имя которого не раскрывается. Авторы расследования заявляют, что ранее он являлся менеджером бизнес-империи одного из близких друзей президента России, а также принимал участие в управлении финансовой сетью, к которой относится кипрская компания Ermira Consultants.

В первой части расследования заявляется, что реальным владельцем компании является Владимир Путин. "Оплатить с Эрмиры", - так, по словам собеседника "Проекта", называли в узких кругах оплату личных сделок президента со счетов Ermira, например, покупку элитной недвижимости. К дочерним компаниям Ermira относятся не менее 12 фирм в различных сферах.

В частности, одной из дочерних компаний Ermira является фирма "Реал-Инвест", которая с 2014 до 2021 года обладала правом на выпуск водки "Путинка". Авторы расследования приводят подсчеты, согласно которым доходы от производства, роялти и продажи товаров под брендом "Путинка" могли составить ежегодно в среднем 24-29 млн евро. В ходе расследования выяснилось, что Ermira также была владельцем акций "Национальной медиа группы" и обогащалась за счет них. В 2013 году компания приобрела 7,5% акций НМГ за 76 млн евро. Через три месяца, предполагают журналисты, эти акции были проданы дороже на 65,6 млн евро.

"Терем" с причалом и другая недвижимость Алины Кабаевой

Во второй части расследования приводятся сведения о покупке недвижимости для главы совета директоров "Национальной медиа группы" Алины Кабаевой и ее родственников. Сообщается, что на территории валдайской резиденции президента для Кабаевой и ее детей был построен отдельный "терем" с лодочным причалом, чтобы переплывать на лодке в парк, разбитый на территории в 28 гектаров. Ранее в 2011 году в Сочи была куплена двухэтажная квартира площадью 2600 квадратных метров, которую ЦИАН признал самой большой в России, сообщает онлайн-издание "Лента.ру". Она также предназначалась для Кабаевой, пишет "Проект". Стоимость всей ее недвижимости оценивается в расследовании в 111 млн евро.

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