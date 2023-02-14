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Владимир Путин (фото из архива)Фото: TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

"Проект": Для Путина построена сеть секретных железных дорог

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Власти РФ построили железнодорожные ветки, ведущие к основным резиденциям президента России, пишет расследовательское издание. Ранее стало известно, что Владимир Путин пересел на бронепоезд.

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Власти России за последние годы построили железнодорожные ветки, ведущие ко всем основным резиденциям президента РФ Владимира Путина, а также несколько секретных станций, сообщило во вторник, 14 февраля, в Telegram расследовательское издание "Проект".

Как следует из материала, неподалеку от резиденции Путина на Валдае в Новгородской области находится охраняемая железнодорожная станция с вертолетной площадкой. Журналист "Проекта" обнаружил ее осенью 2022 года на территории Валдайского национального парка рядом с деревней Долгие Бороды. Судя по спутниковым снимкам, которые изучило издание, станцию и железную дорогу для Путина на Валдае построили в 2019 году. Их используют исключительно для передвижений президента, рассказали "Проекту" трое местных жителей.

Подмосковье и Краснодарский край

Железнодорожная станция возле резиденции Путина в Ново-Огарево в Московской области была построена в 2015 году, свидетельствуют спутниковые снимки. Станция находится в 400 метрах от резиденции. Землю под нее изъяли из частной собственности по решению Дмитрия Медведева, который тогда возглавлял правительство РФ. Станция скрыта за высоким забором.

Между тем в 2017 году в Сочи возле резиденции президента "Бочаров ручей" была построена железнодорожная платформа и тупиковая ветка, которая скрыта забором от путей, по которым ходят электрички, добавила команда "Проекта".

Путин на бронепоезде

Ранее расследовательский центр "Досье" сообщил, что во второй половине 2021 года президент РФ начал ездить на бронированном поезде, который внешне мало отличается от обычного. Издание Sota утверждало, что президентский бронепоезд может использовать в Москве специальный вокзал, который находится недалеко от Комсомольской площади. По словам бывшего машиниста, с которым побеседовал "Проект", бронепоезд базируется в депо на станции Москва-Каланчевская. Там находится закрытый вокзал для высокопоставленных персон.

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