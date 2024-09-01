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ПолитикаПольша

Дуда настаивает на репарациях за нападение Германии в 1939-м

Екатерина Венкина
1 сентября 2024 г.

Глава польского государства Анджей Дуда в 85-ю годовщину вторжения нацистской Германии в Польшу посетил Велунь.

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Гитлеровские войска вторгаются в Польшу 1 сентября 1939 года
День нападения нацистской Германии на Польшу - 1 сентября 1939 года - считается началом 2-й мировой войныФото: picture alliance/dpa

Президент Польши Анджей Дуда вновь потребовал от Германии репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. "Прощение и признание вины - это одно, возмещение ущерба - другое", - заявил Дуда, выступая в воскресенье, 1 сентября, в 85-ю годовщину вторжения нацистской Германии в Польшу, в городке Велунь в Лодзинском воеводстве Польши. "И этот вопрос по-прежнему не решен, причем уже 80 лет, если считать годы Второй мировой войны", - констатировал Дуда.

Велунь - один из первых польских населенных пунктов, подвергшихся бомбардировке гитлеровской авиацией во Второй мировой войне, тогда в результате атаки были убиты около 1200 местных жителей, напоминает агентство dpa. Всего за годы войны в Польше погибли около 6 млн человек, столица страны Варшава была почти полностью разрушена.

Левоцентристское правительство Дональда Туска, пришедшее на смену национал-консерваторам, не сняло вопрос о репарациях с повестки.

Шольц заявил о помощи пострадавшим от немецкой оккупации

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на германо-польских правительственных консультациях в начале июля объявил о помощи оставшимся в живых жертвам немецкой оккупации в Польше.

По словам Шольца, Германия "признает тяжесть своей вины". Он отметил, что Берлин продолжает придерживаться принципа исторической ответственности. Дональд Туск в свою очередь сообщил, что финансовая помощь должна поступить в течение нескольких месяцев. Политики не уточнили, каким будет объем компенсаций, которые выплатят примерно 40 тысячам поляков, пострадавшим от немецкой оккупации в годы Второй мировой войны.

Прежнее правительство Польши хотело получить 1,3 трлн евро

Предыдущее консервативное правительство Польши, сформированное партией "Право и справедливость" (ПиС), ранее требовало от Берлина 1,3 трлн евро в качестве репараций. В сентябре 2022 года лидер ПиС Ярослав Качиньский заявил: "Германия никогда не отвечала за свои преступления против Польши; немецкая историческая политика преступлений против польской нации не была принята. Мы должны стремиться восстановить самосознание немецкого народа".

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