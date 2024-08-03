Президент Польши направил поправки по НСС на проверку в КС

Поправки по формированию Национального судебного совета предполагают, что состав НСС будет определять не Сейм, как сейчас, а все судьи Польши на прямых и тайных выборах.

Президент Польши Анджей Дуда, представляющий партию национал-консерваторов "Право и справедливость" (PiS), которая находилась у власти восемь лет, до проигрыша на выборах в октябре 2023 года левоцентристкой коалиции, передал на рассмотрение в Конституционный суд разработанные новым правительством поправки, касающиеся формирования Национального судебного совета. Это сообщила в пятницу, 2 августа, руководительница канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая.

Без подписи Дуды как главы польского государства закон о соответствующих поправках не может вступить в силу.

Поправки к закону о Национальном судебном совете Польши

Как напоминает на своем сайте радиостанция Polskie Radio, в компетенцию Национального судебного совета, помимо прочего, входит представление президенту предложений по назначению судей Верховного суда, а также общих, административных и военных судов.

Поправки к Закону о Национальном судебном совете изменяют порядок избрания 15 из 25 судей этого органа. В частности, предусматривается, что состав НСС будет определять не Сейм, как сейчас, а все судьи Польши на прямых и тайных выборах.

"Права выдвигать свою кандидатуру будут лишены судьи, которые вступили в должность после внесения изменений в законодательство о НСС в 2017 году. После избрания новых членов совета действующие судьи лишатся своих мандатов", - уточняло Polskie Radio в апреле.

Именно этот пункт критикует Дуда. По его мнению, нет причин лишать судей права быть избранными в НСС только на основании даты их вступления в должность.

Претензии Еврокомиссии к Польше

В 2018 году тогдашнее правительство Польши во главе с партией PiS приняло закон, согласно которому 15 судей НСС определяет Сейм. В связи с этим у Польши возник конфликт с Еврокомиссией. Суд ЕС также критиковал тот факт, что НСС больше не является независимым.

В настоящее время, однако, рассмотрение иска Еврокомиссии к Польше было приостановлено, поскольку новое правительство страны во главе с премьер-министром Дональдом Туском пообещало восстановить независимость судебной системы.