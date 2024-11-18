Президент Грузии подаст иск в КС из-за нарушений на выборах

Саломе Зурабишвили намерена во вторник обратиться в Конституционный суд. Она призвала провести новые выборы в кратчайшие сроки. В Тбилиси проходит акция оппозиции против итогов выборов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о намерении 19 ноября подать иск в Конституционный суд по фактам нарушений на прошедших 26 октября парламентских выборах. На брифинге вечером в понедельник, 18 ноября, она также призвала в кратчайшие сроки провести повторные выборы.

По словам президента, парламентские выборы нельзя признать состоявшимися, поскольку их не признают оппозиционные партии. Поляризация углубится, может возникнуть двоевластие в стране, считает Зурабишвили. По ее мнению, ситуация в стране серьезная, так как есть угроза как внутренней, так и внешней дестабилизации, и эта угроза растет, "когда страна вместо тесных отношений с партнерами выбирает изоляцию". "Экономический и финансовый кризис стоит на пороге. Как президент я не имею права этого допустить, и я этого не допущу", - подчеркнула она.

"Единственный стабильный мирный выход из существующего положения - это новые выборы", - заявила глава государства, отметив, что они должны быть проведены в кратчайшие сроки. Кроме этого, Зурабишвили выступила за проведение международного расследования по фактам нарушений на выборах.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

В Тбилиси 17 ноября началась 24-часовая акция протеста грузинских оппозиционных сил, отказавшихся принять результаты парламентских выборов. Участники акции установили палатки возле первого корпуса Тбилисского государственного университета (ТГУ). Параллельно с этим у здания парламента Грузии состоялся митинг "Верни свой голос". В нем участвовали представители НПО, наблюдавшие за ходом выборов, студенческие движения и представители оппозиции.

После выступления президента Зурабишвили, призвавшей власти к проведению новых парламентских выборов, на митинге у здания ТГУ заявили о бессрочном протесте против фальсификации парламентских выборов правящей партией "Грузинская мечта", сообщает "Интерфакс".