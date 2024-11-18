В Тбилиси началась 24-часовая акция грузинской оппозиции

У здания Тбилисского государственного университета (ТГУ) им. Ив. Джавахишвили в воскресенье, 17 ноября, началась 24-часовая акция протеста грузинских оппозиционных сил, отказавшихся принять результаты парламентских выборов, которые прошли в Грузии 26 октября. Участники акции установили палатки возле первого корпуса ТГУ на пересечении улицы Варазисхеви и проспекта Чавчавадзе.

Представители оппозиции заявили, что территория университета - лишь первая остановка протестующих, они намерены блокировать прилегающие к учебному заведению улицы 24 часа и ежечасно делать информационные заявления о своих дальнейших планах, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Один из лидеров коалиции "За перемены" Ника Гварамия призвал прекратить протестные "гуляния" и переходить к конкретным действиям. "Гуляния, хождения, шум-гам - все это закончилось! Мы возвращаем родину! Все перекрываем! Нет больше времени у нас! Мы - те люди, кто получил больше всех голосов от населения Грузии, которое заявило: "Мы идем в Европу!", - берем на себя ответственность. И да! Мы идем в Европу!" - цитирует оппозиционного политика издание SOVA.

Митинг на проспекте Руставели

Параллельно с этим у здания парламента Грузии на проспекте Руставели состоялся митинг "Верни свой голос". В нем приняли участие представители НПО, выступавшие в роли наблюдателей на прошедших парламентских выборах, студенческие движения и представители оппозиции. До начала акции от имени ряда вузов был зачитан манифест, в котором студенты подчеркнули, что намерены бороться за свой голос, считая, что выборы были украдены.

Оппозиция не согласилась с итогами выборов

Парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября. ЦИК заявил о победе правящей партии "Грузинская мечта" с результатом около 54 процентов. Оппозиция не согласилась с итогами голосования, а четыре оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, объявили о бойкоте нового парламента. Отказалась признавать официальные результаты и президент Грузии Саломе Зурабишвили, обвинившая во вмешательстве в выборы Россию.

Пересчет голосов на ряде избирательных участков после первых протестов против итогов выборов существенно не изменил ранее оглашенные данные ЦИК. Результаты голосования были отменены на 30 участках из-за нарушения тайны голосования.

При этом международные наблюдатели указали на нарушения в ходе выборов: случаи запугивания и подкупа избирателей, давления на госслужащих, многократного голосования и вброса бюллетеней. США и страны Евросоюза призвали расследовать возможные фальсификации и предполагаемое вмешательство в избирательный процесс в Грузии.