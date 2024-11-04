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ПолитикаГрузия

В Тбилиси - снова тысячи протестующих против итогов выборов

Павел Мыльников
4 ноября 2024 г.

Демонстранты не согласны с официальными итогами выборов в парламент Грузии, на которых победила "Грузинская мечта". Оппозиция и президент Грузии Зурабишвили отказались признать данные ЦИК.

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Демонстранты с флагами Грузии и Евросоюза на протесте в Тбилиси 4 ноября 2024 года
Протесты в Тбилиси 4 ноября 2024 годаФото: Zurab Tsertsvadze/AP Photo/picture alliance

В Тбилиси вечером понедельника, 4 ноября, проходит новая акция оппозиции против результатов парламентских выборов в Грузии. Демонстранты собрались у здания грузинского парламента на проспекте Руставели в центре столицы.

Акцию организовали "Коалиция за перемены", "Единое национальное движение" и "Сильная Грузия". Оценки числа митингующих различаются. Так, интернет-издание Paper Kartuli пишет о четырех тысячах, телеканал "Дождь" говорит о 15 тысячах. Ранее несколько сотен человек прошли маршем по улицам Тбилиси к зданию парламента.

Оппозиционер Мелия: Протесты станут ежедневными

Один из лидеров оппозиционной "Коалиции за перемены" Никанор Мелия объявил, что акции будут носить ежедневный характер. Ожидается, что 5 ноября митинг пройдет около Дворца спорта.

Между тем на митинге оппозиции в Тбилиси появилась шведская экоактивистка Грета Тунберг. Она объяснила, что пришла с целью "выразить поддержку активистам и гражданам Грузии, которые устали от постоянных репрессий и скатывания к тирании".

Предыдущая масштабная акция протеста состоялась 28 октября. Тогда перед несколькими тысячами собравшихся выступила президент Саломе Зурабишвили. Глава государства, отказавшаяся признать официальные итоги выборов в парламент 26 октября, пообещала "бороться, чтобы защитить ваше конституционное право на голос".

Протесты после выборов в Грузии

Центральная избирательная комиссия Грузии заявила о победе правящей партии "Грузинская мечта" с результатом около 54 процентов. Оппозиция не согласилась с итогами голосования, а четыре оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, объявили о бойкоте нового парламента. Однако пересчет голосов на ряде избирательных участков после первых протестов существенно не изменил ранее оглашенные данные ЦИК.

Международные наблюдатели указали на нарушения - случаи запугивания и подкупа избирателей, давления на госслужащих, многократного голосования и вброса бюллетеней. США и Евросоюз призвали расследовать возможные фальсификации и предполагаемое вмешательство в избирательный процесс в Грузии. В то же время Россия отвергла обвинения во вмешательстве в грузинские выборы.

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