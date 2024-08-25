Президент ФРГ предупредил об угрозе для демократии

На выборах в Саксонии и Тюрингии не должны одержать победу силы, "нападающие на основы нашей демократии", заявил Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью ZDF.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) за неделю до выборов в земельные парламенты (ландтаги) Саксонии и Тюрингии предупредил об угрозе для демократии. "Любой, кто нападает на основы нашей демократии, не должен получить власть в свои руки", - заявил глава государства в воскресенье, 25 августа, в интервью телеканалу ZDF.

О каких политических силах идет речь, он не уточнил, однако, по результатам опросов, в этих регионах лидирует правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ), а кроме того, многие избиратели готовы отдать голоса за новую партию Сары Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht). Обе партии требуют, в частности, жестко ограничить иммиграцию в Германию и прекратить помощь Украине, при этом предлагая возобновить сотрудничество с Россией.

Необходимо внимательно разобраться с причинами отчуждения людей от политики, заметил президент ФРГ в интервью, добавив, что часть немецкого политического ландшафта избрала в качестве ориентира экс-президента и нынешнего кандидата от республиканцев на предстоящих президентских выборах в США Дональда Трампа. При этом борьба с политическим истеблишментом, о которой заявляет и Трамп, и часть немецких политиков, ведется не против "пары миллионеров", а против "ненавистной для некоторых системы", под которой подразумеваются политические институты, профсоюзы и независимые СМИ, указал Штайнмайер. Подобные партии "не предлагают ничего, чтобы делать страну лучше с каждым днем, - они хотят другую страну", подчеркнул он.

Штайнмайер: Правительство Шольца должно "вернуться к станку"

Президент ФРГ также призвал правительство канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) "взяться за работу - вернуться к станку" и немедленно положить конец спекуляциям о возможном распаде коалиции. В частности, Штайнмайер раскритиковал слова сопредседателя входящей в правительство партии "зеленых" Омида Нурипура (Omid Nouripour), который назвал нынешнюю коалицию "переходной после эпохи Меркель".

"Если ситуация объективно плохая, то люди ждут, что в отведенные сроки будет сделано все для ее улучшения", - заметил глава государства. Однако термин "переходное правительство" сигнализирует о том, что "мы уже готовы сойти с дистанции", указал Штайнмайер. Правящим партиям хорошо известно, что "разобщенность и публичные распри им не помогают", добавил он, подчеркнув: "Это не помогает и всей стране".

Правящие партии могут не пройти в ландтаги Саксонии и Тюрингии

По прогнозам, партии "светофорной" коалиции могут не преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Так, согласно опросу института исследования общественного мнения INSA, в Тюрингии "зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП) могут набрать только по 3% голосов. При этом правопопулистская АдГ в этой федеральной земле занимает лидирующую позицию с прогнозируемым результатом в 30%. На втором месте - оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) с поддержкой в 21%, а далее - зарегистрированная в январе левопопулистская партия "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ), которую готовы поддержать 20% избирателей.

В Саксонии поддержать АдГ готовы 32% граждан. На втором месте там идет ХДС с 30% голосов, а на третьем - партия Вагенкнехт, которая может рассчитывать на 15% голосов.