Премьер-министр Словакии продолжит лечение дома

Роберта Фицо перевели из больницы, где он находился после покушения, домой для дальнейшего восстановления.

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо перевезли из больницы города Банска-Бистрица, где он находился с середины мая после покушения, домой в Братиславу для дальнейшего восстановления. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщило руководство медицинского учреждения, подтвердив появившуюся ранее в СМИ информацию.

Главный врач больницы в Банска-Бистрице Мариам Лапуникова рассказала, что перевод Фицо домой, а не в другое медучреждение, был осуществлен по его настоянию. Глава правительства хотел выписаться из больницы и продолжить лечиться в домашних условиях, как только позволит состояние его здоровья. По словам Лапуниковой, процесс выздоровления идет успешно.

Нападение на Роберта Фицо

Атака на премьера Словакии произошла 15 мая в городе Гандлова в центральной части страны. По данным СМИ, ссылающихся на очевидцев, Роберт Фицо подошел к местным жителям после выездного заседания правительства, в этот момент раздались выстрелы. Политик был ранен в живот, руку и ногу, указало издание Standard. Главу кабмина доставили на вертолете в город Банска-Бистрица. В течение следующих дней Фицо перенес несколько операций.

Нападавший - 71-летний писатель Юрай Цинтула - был задержан на месте атаки. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Суд в городе Пезинок 18 мая распорядился арестовать мужчину. По сведениям СМИ, Цинтула объяснил свой поступок несогласием с деятельностью правительства Фицо и на допросе признал вину. Власти Словакии также не исключают, что нападавший мог действовать не один, сообщил министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток 19 мая.

Европейские лидеры осудили атаку

Президент Словакии Зузана Чапутова, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), а также лидеры других европейских стран осудили нападение на словацкого премьера.

Роберт Фицо в третий раз возглавил правительство Словакии в октябре 2023 года после победы на парламентских выборах его популистской партии "Направление - социальная демократия" (SMER-SD). Фицо уже руководил кабинетом министров в 2006-2010 и 2012-2018 годах. В ходе последней кампании и после избрания на должность политик отметился пророссийской позицией и критиковал позицию Запада в войне России против Украины.