  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаСловакия

Премьер-министр Словакии продолжит лечение дома

Жан Рофе
31 мая 2024 г.

Роберта Фицо перевели из больницы, где он находился после покушения, домой для дальнейшего восстановления.

https://p.dw.com/p/4gThf
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Братиславе (фото из архива)
Роберт Фицо в Братиславе (фото из архива)Фото: Petr David Josek/AP Photo/picture alliance

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо перевезли из больницы города Банска-Бистрица, где он находился с середины мая после покушения, домой в Братиславу для дальнейшего восстановления. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщило руководство медицинского учреждения, подтвердив появившуюся ранее в СМИ информацию.

Главный врач больницы в Банска-Бистрице Мариам Лапуникова рассказала, что перевод Фицо домой, а не в другое медучреждение, был осуществлен по его настоянию. Глава правительства хотел выписаться из больницы и продолжить лечиться в домашних условиях, как только позволит состояние его здоровья. По словам Лапуниковой, процесс выздоровления идет успешно.

Нападение на Роберта Фицо

Атака на премьера Словакии произошла 15 мая в городе Гандлова в центральной части страны. По данным СМИ, ссылающихся на очевидцев, Роберт Фицо подошел к местным жителям после выездного заседания правительства, в этот момент раздались выстрелы. Политик был ранен в живот, руку и ногу, указало издание Standard. Главу кабмина доставили на вертолете в город Банска-Бистрица. В течение следующих дней Фицо перенес несколько операций.

Нападавший - 71-летний писатель Юрай Цинтула - был задержан на месте атаки. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Суд в городе Пезинок 18 мая распорядился арестовать мужчину. По сведениям СМИ, Цинтула объяснил свой поступок несогласием с деятельностью правительства Фицо и на допросе признал вину. Власти Словакии также не исключают, что нападавший мог действовать не один, сообщил министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток 19 мая.

Европейские лидеры осудили атаку

Президент Словакии Зузана Чапутова, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), а также лидеры других европейских стран осудили нападение на словацкого премьера.

Роберт Фицо в третий раз возглавил правительство Словакии в октябре 2023 года после победы на парламентских выборах его популистской партии "Направление - социальная демократия" (SMER-SD). Фицо уже руководил кабинетом министров в 2006-2010 и 2012-2018 годах. В ходе последней кампании и после избрания на должность политик отметился пророссийской позицией и критиковал позицию Запада в войне России против Украины.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Протесты фермеров во Франции и Люксембурге, а до этого - в Германии. Демонстрации в немецких городах в поддержку демократии и акции протеста против правящей в ФРГ коалиции. Европейский тренд - в карикатуре DW.

Мировая политика в карикатурах - 2024

Мировая политика в карикатурах - 2024

Главные мировые события текущего года - в карикатурах. Галерея DW.
Политика11 марта 2024 г.11 фото
external

Почему словаки возмущены правопопулистским курсом правительства Роберта Фицо? Европа в фокусе

Почему словаки возмущены правопопулистским курсом правительства Роберта Фицо? Европа в фокусе

Десятки тысяч словаков в последние недели выходили на улицы в знак протеста против планов правительства внести изменения в Уголовный кодекс. Многие жители страны недовольны также националистическим курсом правительства. Как изменение политического курса Роберта Фицо влияет на повседневную жизнь словаков и причем здесь культура?
Политика15 марта 2024 г.23:59 мин.
Протесты против реформы УК Словакии в Братиславе, январь 2024 года

Реформы Фицо: Словакия дрейфует прочь от либеральных ценностей?

Реформы Фицо: Словакия дрейфует прочь от либеральных ценностей?

Новое правительство Словакии собирается реформировать УК, упразднить антикоррупционное ведомство и ввести в стране статус "иноагента". Еврокомиссия обеспокоена ситуацией.
Права человека18 января 2024 г.
Показать еще