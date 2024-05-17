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Премьер Словакии Роберт Фицо перенес еще одну операцию

Сергей Ромашенко
17 мая 2024 г.

Врачи удалили некротические ткани, оставшиеся от огнестрельных ранений. Состояние словацкого премьер-министра остается стабильно тяжелым.

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Клиника в словацком городе Банска-Бистрица, где Роберту Фицо делали операции
Клиника в словацком городе Банска-Бистрица, где Роберту Фицо делали операцииФото: Robert Nemeti/Anadolu Agency/picture alliance

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого два дня назад было совершено покушение, перенес еще одну операцию. "Врачи удалили некротические ткани, оставшиеся от огнестрельных ранений. Операция длилась около двух часов. Пациент по-прежнему находится в палате интенсивной терапии. Он в сознании, его состояние стабильное, но тяжелое", - сообщила в пятницу, 17 мая, Мириам Лапуникова - директор клиники в городе Банска-Бистрица, где глава правительства проходит лечение.

Со своей стороны вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что ему удалось пообщаться с Фицо в больнице, но встреча была краткой ввиду серьезности ранения. По словам Калиняка, должно пройти еще несколько дней, чтобы можно было говорить о динамике состояния Фицо.

Покушение на Роберта Фицо

Роберт Фицо после заседания правительства в городке Гандлова в центральной части Словакии общался с людьми на улице, когда в него произвели пять выстрелов. Политик был ранен четырьмя пулями. Премьер-министра в тяжелом состоянии доставили на вертолете в больницу города Банска-Бистрица, где оперировали на протяжении пяти часов. От транспортировки в Братиславу было решено отказаться из-за тяжести ранений.

На следующий день 59-летний премьер уже мог говорить, но его состояние остается критическим, заявил будущий президент Словакии Петер Пеллегрини - союзник пророссийски настроенного Роберта Фицо.                 

Предполагаемый злоумышленник - 71-летний бывший сотрудник частного охранного агентства из центральной Словакии - был задержан силовиками на месте нападения. МВД Словакии сообщило, что стрелок действовал в одиночку. Его предполагаемый мотив - недовольство исходом президентских выборов в Словакии.

 

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