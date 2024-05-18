Премьер-министр Словакии остается в тяжелом состоянии

Несмотря на стабилизировавшееся состояние Роберта Фицо, он все еще подвержен риску осложнений.

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо остается тяжелым, но его удалось стабилизировать. Об этом в субботу, 18 мая, пишет агентство Reuters со ссылкой на словацких официальных лиц. В сообщении говорится, что Фицо все еще подвержен риску осложнений.

"Мы еще не победили, это важно сказать", - сказал заместитель премьер-министра Роберт Калиняк, комментируя состояние Роберта Фицо. Накануне стало известно, что премьер-министр Словакии перенес еще одну операцию, в ходе которой ему удалили некротические ткани, оставшиеся от огнестрельных ранений.

Подозреваемый в покушении на Фицо был арестован

В субботу, 18 мая, суд в Словакии принял решение арестовать подозреваемого в покушении на премьер-министра страны Роберта Фицо 71-летнего Юрая Цинтула, сообщила местная медиакомпания RTVS. По ее информации, Цинтула признал свою вину.

По данным главы МВД Словакии Матуша Шутай-Эштока, Цинтул объяснил свой поступок несогласием с деятельностью правительства Фицо - сокращением военной помощи Украине, вмешательством властей в работу RTVS и упразднением офиса спецпрокурора или увольнением главы судебного совета страны. Шутай-Эшток при этом уточнил, что Цинтул не состоял в какой-либо радикальной группе.

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Роберт Фицо в среду, 15 мая, после заседания правительства в городке Гандлова в центральной части Словакии общался с людьми на улице, когда в него произвели пять выстрелов. Политик был ранен четырьмя пулями. Премьер-министра в тяжелом состоянии доставили на вертолете в больницу города Банска-Бистрица, где оперировали на протяжении пяти часов. От транспортировки в Братиславу было решено отказаться из-за тяжести ранений.