Власти Словакии: Напавший на Фицо мог действовать не один

Власти Словакии проверяют информацию о том, что нападавший на премьер-министра Роберта Фицо мог действовать не один. Об этом министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток заявил в воскресенье, 19 мая. Обвиняемый в покушении писатель Юрай Цинтула, вероятно, не был "волком-одиночкой", приводят слова главы МВД словацкие СМИ. На такую версию может указывать то, что содержимое страницы стрелка в Facebook было удалено, когда Цинтула находился в руках стражей порядка и не имел доступа к соцсети.

Между тем жизнь главы правительства вне опасности, сообщил вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк. "Все мы немного успокоились", - заявил он перед зданием больницы в городе Банска-Бистрица, где находится Фицо. Однако состояние премьера остается слишком серьезным для того, чтобы переправить его на лечение в Братиславу, отметил глава Минобороны.

Нападение на Роберта Фицо

Атака на премьера Словакии произошла 15 мая в городе Гандлова в центральной части страны. По данным СМИ, ссылающихся на очевидцев, Роберт Фицо подошел к местным жителям после выездного заседания правительства, в этот момент раздались выстрелы. Политик был ранен в живот, руку и ногу, указало издание Standard. Главу кабмина доставили на вертолете в город Банска-Бистрица. В течение следующих дней Фицо перенес несколько операций.

Нападавший был задержан на месте атаки. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Суд в городе Пезинок 18 мая распорядился арестовать мужчину. По сведениям СМИ, Цинтула объяснил свой поступок несогласием с деятельностью правительства Фицо и на допросе признал вину. Президент Словакии Зузана Чапутова, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), а также лидеры других европейских стран осудили нападение на словацкого премьера.

Роберт Фицо в третий раз возглавил правительство Словакии в октябре 2023 года после победы на парламентских выборах его популистской партии "Направление - социальная демократия" (SMER-SD). Фицо уже руководил кабинетом министров в 2006-2010 и 2012-2018 годах. В ходе последней кампании и после избрания на должность политик отметился пророссийской позицией и критиковал позицию Запада по Украине.