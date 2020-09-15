 Правительство Германии одобрило проект бюджета на 2021 год | Новости из Германии о Германии | DW | 23.09.2020

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Германия

Правительство Германии одобрило проект бюджета на 2021 год

Из-за кризиса, связанного с пандемией, проект бюджета ФРГ предусматривает новую задолженность почти в 100 млрд евро. Запланированы инвестиции в размере 55 млрд евро.

Пачки евробанкнот

Правительство ФРГ на фоне продолжающейся пандемии коронавируса намерено и в будущем году выделить на инвестиции многомиллиардную сумму. В бюджете на общую сумму в 413 млрд евро предусмотрены 55 млрд евро под инвестиции, следует из проекта федерального бюджета на 2021 год и финансового планирования до 2024 года, которые в среду, 23 сентября, были утверждены кабинетом министров.

Эти средства планируется инвестировать в расширение доступа к интернету, строительство детских садов, программы для автопроизводителей и другие проекты. Правительство отметило, что на фоне нынешней "чрезвычайной ситуации" в 2021 году запланирована новая задолженность в объеме 96 млрд евро. Согласно принятому решению, с 2022 года предполагается вновь задействовать так называемый "долговой тормоз", однако новые кредиты в размере 22,4 млрд евро запланированы и на 2024 год.

"Мы действуем решительно, даже если это стоит много денег, поскольку ничегонеделание обойдется нашей стране гораздо дороже", - заявил министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), комментируя высокий уровень запланированной новой задолженности.

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    За тем, как в Германии расходуются бюджетные деньги, следит неправительственная организация Союз немецких налогоплательщиков (BdSt). Ежегодно BdSt публикует многостраничную "Черную книгу", в которой приводятся примеры расходования государственных средств, которые, по его мнению, являются растранжириванием денег налогоплательщиков. В "Черной книге" за 2015 год перечислены 133 таких случая.

  • Замок Эльмау

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    Выпить пиво с агентом BND

    Уж если речь зашла о Мюнхене, оказалось, что на ежегодно проходящий здесь Октоберфест приезжают и сотрудники Федеральной разведслужбы (BND). Они не только пьют пиво и веселятся, но и, как выяснил BdSt, совмещают отдых с "деловыми разговорами". На еду и напитки выделяется по 50 евро на человека. Информация о том, сколько агентов приезжает, как часто и с каких пор, остается под грифом "секретно".

  • Continental-Arena в Регенсбурге

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Роскошный стадион для клуба региональной лиги

    Власти другого баварского города, Регенсбурга, построили новый стадион для местного футбольного клуба SSV Jahn Regensburg, играющего в четвертой (региональной) лиге. На возведение 15-тысячной крытой Continental-Arena ушло около 52 млн евро. BdSt - пусть с ним и не согласятся футбольные фанаты - считает стадион имиджевым проектом властей, реализованным за счет налогоплательщиков.

  • Светящиеся канализационные люки

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Светящиеся канализационные люки

    В сравнении с другими, этот проект не столь дорогостоящ. Чтобы оживить участок дороги с круговым движением, нижнесаксонский городок Валленхорст заплатил 10 тыс евро за установку светодиодной подсветки канализационных люков. Но вскоре жители стали подшучивать над очень слабо светящимися огоньками. Это может быть частным арт-проектом, но не оплачиваться из муниципального бюджета, уверены в BdSt.

  • Смартфон с App Где они покоятся

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Неудачный Арр

    "Где они покоятся" - так называется мобильное приложение для смартфонов, созданное на деньги из федерального бюджета. В сопровождении аудио-гида с помощью приложения можно увидеть более 1000 могил известных людей, захороненных в ФРГ. "Медленно, плохо, мало информации" - таково мнение пользователей о проекте, стоившем налогоплательщикам 548 тыс евро. Это были ненужные расходы, указывает BdSt.

  • Набережная в Кельне

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Дорогие лестницы, мосты и улицы

    Проекты, оплачиваемые за счет смешанного финансирования, могут стоить налогоплательщикам дороже, чем ожидалось. Речь идет о дорогах, мостах и спускающихся к Рейну лестницах на набережной в Кельне, рассчитанных на 10 тыс мест. Рейнский бульвар с видом на Кельнский собор обошелся городу в 10,5 млн евро вместо 4,5 млн. Дополнительные издержки земля Северный Рейн-Вестфалия брать на себя не стала.

  • Бассейн для разведение морских рыб в Фёльклингене

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Разведение морских рыб приносит городу убытки

    Город Фёльклинген в федеральной земле Саар, расположенный примерно в 600 км от моря, решил разводить морских рыб. Однако эксперимент, о котором BdSt стало известно еще в 2014 году, принес одни убытки. В августе проект передали частным инвесторам, однако комиссии, занимающейся расследованием случившегося, еще предстоит выяснить, почему никто не остановил рискованное вложение средств раньше.

    Автор: Андреа Грунау, Ольга Мищенко


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