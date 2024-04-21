Шольц приветствовал одобрение помощи Украине в США

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) приветствовал одобрение Палатой представителей Конгресса США законопроекта о помощи Украине. "Решение Палаты представителей США о поддержке Украины является мощным сигналом в настоящий момент. Мы вместе стоим на стороне украинцев, которые борются за свою свободную, демократическую и независимую страну, - написал он в соцсети X в воскресенье, 21 апреля.

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) в интервью газете Rheinische Post назвал выделение США Киеву очередного пакета помощи "важной новостью для украинцев, которые с такой силой и волей сопротивляются российскому вторжению". Это решение также является знаком для президента РФ Владимира Путина и демонстрирует "решимость международных партнеров противостоять атаке Путина на мирный порядок", добавил вице-канцлер: "Ведь в этом и суть: если Путина не остановить, он не остановится".

День надежды для Украины и безопасности Европы

В субботу, 20 апреля, нижняя палата Конгресса США после нескольких месяцев дебатов утвердила масштабный пакет помощи Украине. Принятый Палатой представителей законопроект предусматривает выделение Киеву около 61 млрд долларов. Ожидается, что 23 апреля документ одобрит Сенат. Президент США Джо Байден уже пообещал, что после этого немедленно подпишет закон.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) после голосования в Палате представителей США заявила, что это решение вселяет "уверенность в Украину и безопасность Европы". Выделение Украине нового пакета помощи приветствовала также глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). . "Мы, западные демократии, вместе стоим на стороне Украины и никогда не должны отступать", - сказала она изданию Tagesspiegel.