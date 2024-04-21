  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыГермания

Шольц приветствовал одобрение помощи Украине в США

Жан Рофе
21 апреля 2024 г.

Решение Палаты представителей США о выделении нового пакета помощи Украине является "мощным сигналом", заявил канцлер Германии.

https://p.dw.com/p/4f1H4
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (фото из архива)
Олаф Шольц (фото из архива)Фото: Hannibal Hanschke/AFP/dpa/picture alliance

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) приветствовал одобрение Палатой представителей Конгресса США законопроекта о помощи Украине. "Решение Палаты представителей США о поддержке Украины является мощным сигналом в настоящий момент. Мы вместе стоим на стороне украинцев, которые борются за свою свободную, демократическую и независимую страну, - написал он в соцсети X в воскресенье, 21 апреля.

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) в интервью газете Rheinische Post назвал выделение США Киеву очередного пакета помощи "важной новостью для украинцев, которые с такой силой и волей сопротивляются российскому вторжению". Это решение также является знаком для президента РФ Владимира Путина и демонстрирует "решимость международных партнеров противостоять атаке Путина на мирный порядок", добавил вице-канцлер: "Ведь в этом и суть: если Путина не остановить, он не остановится".

День надежды для Украины и безопасности Европы

В субботу, 20 апреля, нижняя палата Конгресса США после нескольких месяцев дебатов утвердила масштабный пакет помощи Украине. Принятый Палатой представителей законопроект предусматривает выделение Киеву около 61 млрд долларов. Ожидается, что 23 апреля документ одобрит Сенат. Президент США Джо Байден уже пообещал, что после этого немедленно подпишет закон.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) после голосования в Палате представителей США заявила, что это решение вселяет "уверенность в Украину и безопасность Европы". Выделение Украине нового пакета помощи приветствовала также глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). . "Мы, западные демократии, вместе стоим на стороне Украины и никогда не должны отступать", - сказала она изданию Tagesspiegel.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Баллистический ракетный комплекс ATACMS

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

С начала войны России с Украиной западные страны уже оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. Некоторые виды вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.16 фото
external

Зачем вице-канцлер ФРГ Хабек отправился в Украину? (19.04.2024)

Зачем вице-канцлер ФРГ Хабек отправился в Украину? (19.04.2024)

На фоне российских атак на энергообъекты Украины в Киев приехала экономическая делегация во главе с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком. О восстановлении инфраструктуры Украины и новой военной помощи Киеву он рассказал в интервью DW.
Конфликты19 апреля 2024 г.05:40 мин.
Флаги Евросоюза и Украины перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе

"Меньше слов, больше оружия": ЕС наращивает помощь Украине

"Меньше слов, больше оружия": ЕС наращивает помощь Украине

В ЕС понимают, что поставки оружия Украине нужно ускорить и увеличить. Теперь это вопрос не месяцев, а дней или недель, заявил глава Евросовета. Страны обещают в том числе системы ПВО.
Конфликты18 апреля 2024 г.
Показать еще