Как режим в РБ отблагодарил силовиков и судей за 2020 год

За четыре года количество политзаключенных в Беларуси выросло в 55 раз. Силовики задержали около 65 тысяч белорусов, из них почти 7 тысяч стали фигурантами уголовных дел. Пять человек погибли во время протестов, шестеро скончались в тюрьме. А как изменилась жизнь силовиков и судей, причастных к политическим процессам?

Тысячи жалоб и ни одного уголовного дела

По данным Следственного комитета, за лето-осень 2020 года поступило около пяти тысяч жалоб на пытки. Сначала следователи затягивали процесс, а через год заявили, что силовики действовали в рамках закона - не было заведено ни одного уголовного дела. В августе 2020-го при Генпрокуратуре была создана специальная межведомственная комиссия, которая должна была дать оценку действию силовиков в отношении задержанных. Ее состав сразу засекретили, о результатах деятельности так ничего и неизвестно. Правозащитники, которые работали с потерпевшими, говорят, что ни одного избитого члены комиссии не опрашивали.

Еще в 2019 году стоял вопрос о расформировании главного управления в МВД по борьбе с оргпреступностью. На разгромном совещании Лукашенко критиковал силовиков за то, что те грубо действуют и создают видимость деятельности там, где преступности нет. Николай Карпенков, который на тот момент руководил ГУБОПиК, быстро сориентировался в 2020-м - его ведомство стало одним из самых жестоких по подавлению протестов. Сегодня уже не идет и речи о роспуске ГУБОПиК, а сам Карпенков получил должность замминистра внутренних дел и активно работает уже на военном направлении, в том числе с экс-наемниками ЧВК Вагнера.

За разгон протестов получил повышение и главный милиционер Минска - Иван Кубраков не только координировал зачистку улиц, но и сам участвовал в задержаниях, разработке репрессивных законов. Лукашенко наградил его орденом "За службу Родине".

Минск, ноябрь 2020 года Фото: REUTERS

Те же, кто даже на словах проявил "слабость", лишились своих должностей. Юрий Караев, который в разгар протестов возглавлял МВД и в августе 2020-го обещал разобраться со случаями насилия со стороны силовиков, был понижен до помощника Лукашенко по Гродненской области. То же после выборов произошло и с главой КГБ Валерием Вакульчиком - его отправили в Брестскую область. Председатель СК Иван Носкевич, при котором следователи принимали заявления от потерпевших и начинали проверки, отправлен в отставку. Генпрокурор Александр Конюк, при котором прокуроры досрочно освобождали задержанных из изоляторов, уехал послом в Армению.

Каждый третий судья причастен к политическим процессам

Каждый третий судья причастен к политическим репрессиям, посчитали в Центре права и демократии Justice Hub. Судьи выносят незаконные решения, игнорируют пытки и тяжелое состояние обвиняемых. При этом массовых увольнений в судах не зафиксировано. Известны лишь единичные случаи, когда судьи отказались вести политические процессы или выносить заведомо незаконное решение, за что и поплатились карьерой. И наоборот, согласные участвовать в репрессиях получили повышение.

Так, бывший сотрудник прокуратуры Дмитрий Корсюк стал судьей осенью 2020-го, за четыре года вынес более 400 политически мотивированных решений, среди осужденных им - редактор газеты "Новы час" Оксана Колб, бывший следователь Егор Вершинин, двоюродный брат политика Павла Латушко Анатолий. В этом году 29-летнего Корсюка повысили до заместителя председателя суда Октябрьского района Минска.

Показателен пример районной судьи Светланы Бондаренко: весной 2021 года она вынесла приговор по делу "о ноль промилле", осенью того же года пошла на повышение в Минский городской суд, где продолжила вести политические процессы - например, против редактора издания "Ежедневник" Сергея Сацука, и в 2023-м получила кресло судьи уже в Верховном суде.

Судья по "делу Тихановского" Николай Бакунов также пошел на повышение: в 2021-м его назначили председателем суда Железнодорожного района Гомеля, через год - заместителем председателя в Гомельский областной суд, а в 2023-м он уже становится председателем суда. Кроме того, Бакунов получил от Лукашенко медаль "За трудовые заслуги". В санкционный список он не включен.

Председатель Верховного суда Валентин Сукало заявлял, что под ограничениями находятся около 150 белорусских судей. Это не соответствует списку ЕС - в нем пока 36 фамилий.

Силовики и судьи останутся безнаказанными?

Белорусским уголовным законодательством пытки отнесены к преступлению против безопасности человечества (ст. 128 Уголовного кодекса) - наказывается лишением свободы на срок от 7 до 25 лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью. Это преступление без срока давности, осужденные не подлежат амнистии или иному освобождению от ответственности. Уголовное дело может быть возбуждено и через 10 лет, и через 50, поясняет юрист правозащитного центра "Вясна" Павел Сапелко. За преступления против человечности может быть осужден каждый, кто совершил преступление, приказал, побуждал, пособничал или другим образом способствовал совершению преступления.

Кроме того, белорусские правозащитники работают в рамках универсальной юрисдикции и добиваются, чтобы уголовные дела против силовиков появились в других странах, такие процессы могут проходить и заочно. Итогом может стать задержание подозреваемых за границей. И хотя процедура сложная, успешные кейсы есть: так, в 2020 году в Германии были осуждены два сирийских силовика, которые совершали пытки в Дамаске. В 2022-м в Нидерландах осужден бывший начальник тюрьмы в Афганистане - за пытки над политзаключенными в 1980-х годах.