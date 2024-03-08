По данным правозащитников, инициатива принятия репрессивных законов в Беларуси исходит от силовиков, которые пошли на повышение в разгар протестов. Рассказываем о некоторых из них.

Четвертый год в Беларуси усиливается давление на несогласных с режимом. За это время власти ужесточили наказание за участие в протестах - теперь даже фото в соцсетях считается "незаконным пикетом". Любая сумма в фонды помощи репрессированным - поддержка "экстремизма". Еще в 2021 году Следственный комитет предлагал убрать смертную казнь из Уголовного кодекса, в 2023-м ее применение расширили. Кто стоит за репрессивными законами в Беларуси - в материале DW.

По данным правозащитного центра "Весна", основной инициатор принятия законов в Беларуси - правительство. Депутаты парламента выполняют техническую функцию - голосуют "за". Когда речь идет о репрессивных законах, то они исходят от силовых структур и принимаются без подлинного публичного обсуждения.

Лишение гражданства от Кубракова

Иван Кубраков у Александра Лукашенко Фото: Nikolai Petrov/picture alliance/dpa

Иван Кубраков был назначен министром внутренних дел в разгар митингов - осенью 2020 года. До того он возглавлял милицию в Минске и лично разрабатывал план подавления протестов. Одной из первых его заметных инициатив было изменение закона о массовых мероприятиях - чтобы не было желающих выходить на протесты. МВД добилось значительного повышения штрафов по административным делам. А в Уголовном кодексе появилась новая статья: если человека дважды за год задерживают за участие в "незаконной" акции, то на третий раз на него уже заводят уголовное дело, и срок наказания на год выше - до 4 лет. По инициативе Кубракова власти легитимизировали применение силы, оружия, боевой и специальной техники против демонстрантов.

Также в МВД добились права на лишение гражданства белорусов, которые живут за границей и участвовали в "экстремистской деятельности" или "причинили тяжкий вред интересам" страны. Кубраков, представляя законопроект в парламенте, заявлял, что рассчитывает на "профилактический" эффект нововведения. Ряд оппозиционеров уже осуждены заочно, фактов лишения их гражданства пока нет. Принимать такое решение по каждому человеку будет правитель страны Александр Лукашенко.

Заочные суды от Горы

Чтобы лишение гражданства стало возможным, в 2022 году силовики разработали механизм заочных уголовных судов. Это была инициатива главы Следственного комитета Дмитрия Горы. Он возглавил ведомство весной 2021 года. Его предшественник Иван Носкевич не оправдал ожиданий Лукашенко по зачистке гражданского общества: хотя в целом он поддержал идею защищать силовиков и наказывать участников протестов, при нем все же принимали заявления от избитых на митингах, проводились проверки, которые в итоге не привели к уголовным делам.

Гора пришел в СК из Генеральной прокуратуры, но проработал там всего год с небольшим, он - выходец из КГБ.

Представляя законопроект о заочных судах в парламенте, новый глава СК подчеркнул, что это позволит сохранить принцип неотвратимости наказания - западные страны отказываются выдавать белорусов, которых на родине преследуют по политическим мотивам. Также Гора заявил, что нужно активнее взыскивать ущерб с таких осужденных. Власти уже пытались продать квартиру Валерия Цекало, который выступил против Лукашенко на выборах 2020 года, - в 2023-м он получил заочно 17 лет лишения свободы. Чуть позже Гора уточнил, что заочные процессы будут касаться не только оппозиционеров, но и бизнесменов, которые уехали за границу.

Смертная казнь от Тертеля

В 2021 году по инициативе силовиков был изменен УК. Изначально в законопроекте была норма, которая отменяла смертную казнь, это была инициатива Следственного комитета, разработанная до начала массовых протестов. До финального голосования эта поправка уже не дошла. Более того, спустя два года в Беларуси расширили возможность применения расстрелов.

Это идея Ивана Тертеля, в сентябре 2020-го он стал председателем КГБ. В 2022 году Тертель добился, чтобы наказание за покушение на акт терроризма было таким же, как и за совершенное событие - расстрел. Это ответ на акцию "рельсовых партизан", которые пытались помешать движению российской военной техники в Украину через белорусскую железную дорогу. С 2023 года смертную казнь по инициативе Тертеля могут назначать военным и чиновникам за "измену государству". Глава КГБ назвал это "нейтрализацией внешних угроз".

Запрет на амнистию от Шведа

Андрей Швед назначен генпрокурором в сентябре 2020 года. Прежний глава прокуратуры Александр Конюк не оправдал надежды властей на жесткое подавление протестов. При Конюке прокуроры участвовали в досрочном освобождении задержанных на акциях. Швед с первых дней продемонстрировал противоположный подход: собрал подчиненных и объявил, что несогласные с властью должны уйти. Лукашенко, представляя его в новой должности, заявил, что "иногда не до законов".

Андрей Швед Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus

Именно генпрокурор "зарубил" амнистию для политзаключенных в 2022 году, хотя в МВД не возражали против частичного освобождения. Той же позиции Швед придерживается и по поводу амнистии-2024. "Такие личности представляют большую опасность для окружающих, они посягают на основы конституционного строя и нормальную жизнь общества", - пояснял он.

По данным СК, только в Минске с 2020 года было заведено 7400 уголовных дел за "экстремизм". Беларусь занимает шестое место в мире по количеству политзаключенных, в списке правозащитников сейчас 1414 человек.

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