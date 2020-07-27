 В Москве 16 тысяч человек приняли участие в полумарафоне | Новости из Германии о России | DW | 02.08.2020

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Россия

В Москве 16 тысяч человек приняли участие в полумарафоне

Несмотря на запрет на проведение массовых акций, полумарафоны состоялись более чем в 80 городах России.

Полумарафон в Москве, 2 августа 2020 года

Полумарафон в Москве

Несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий, введенный в России на фоне пандемии коронавируса, в воскресенье, 2 августа, в Москве состоялся полумарафон с участием 16 000 человек.

Спортивное мероприятие проходило в рамках всероссийского проекта "ЗаБег.РФ", его участники пробежали дистанции в 21,1 километра и пять километров. На входе им измеряли температуру тела и раздавали маски . Однако, как свидетельствуют многочисленные фото, во время забега участники полумарафона маски не носили.  

"Мы преодолели пандемию, сегодня праздник бега, который знаменует эту победу, благодарю правительство Москвы", - заявил на открытии марафона министр спорта России Олег Матыцин. В свою очередь глава департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев сообщил, что в нынешнем году количество желающих принять участие в полумарафоне по сравнению с прошлым годом увеличилось.

Запрет на массовые мероприятия в Москве до конца августа

В 2020 году Московский полумарафон прошел в седьмой раз. Для его победителей и призеров был предусмотрен призовой фонд в размере более 1 млн рублей.

В этот же день, 2 августа, полумарафоны прошли более чем в 80 городах России. По данным агентства ТАСС, в Санкт-Петербурге в забеге приняли участие около 8000 человек. В то же время детские забеги, которые должны были пройти накануне, отменили в связи с рекомендациями Роспотребнадзора.

29 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической ситуации, что запрет на проведение массовых мероприятий будет действовать в столице как минимум до конца августа. Именно в связи с нарушением этого запрета в Москве и других городах России за последние недели был задержан целый ряд участников одиночных пикетов.

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