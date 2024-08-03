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Политзаключенные из РФ помещены в ФРГ в госпиталь бундесвера

Павел Мыльников
3 августа 2024 г.

С лицами, освобожденными в рамках обмена заключенными между Россией и Западом, встретятся сотрудники Федеральной разведывательной службы и Федерального ведомства по уголовным делам.

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Ворота Центрального госпиталя бундесвера в Кобленце
Ворота Центрального госпиталя бундесвера в КобленцеФото: Imago/T. Frey

После прибытия в Германию 13 человек, освобожденные в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада, некоторое время проведут в госпитале вооруженных сил ФРГ (бундесвера) в Кобленце. Ожидается, что они пробудут в медучреждении как минимум эти выходные дни, пишет в субботу, 3 августа, издание Tagesspiegel со ссылкой на собеседника из правительственных кругов.

Переговоры с новыми пациентами проведут, в частности, сотрудники Федеральной разведывательной службы и Федерального ведомства по уголовным делам. Госпиталь бундесвера будет взят под дополнительную охрану, отмечает Tagesspiegel.

Об общении с врачами в Германии один из освобожденных, российский оппозиционный политик Илья Яшин, рассказал 2 августа в рамках встречи с журналистами в офисе Deutsche Welle в Бонне. По его словам, немецкие медики выявили у прибывших из РФ недостаток витамина D.

Обмен заключенными между Россией и Западом

Масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся 1 августа в столице Турции Анкаре. РФ передала 16 человек, в том числе помилованного в Беларуси гражданина Германии. В Москву вернулись 10 человек - российские шпионы, двое их детей, кибермошенники и киллер ФСБ Вадим Красиков.

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